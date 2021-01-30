 Коронавірус в Україні: 2030 нових випадків зараження за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: 2030 нових випадків зараження за добу

В Україні за останню добу зафіксували 2030 нових випадків зараження. Померла 61 людина, у якої підтвердили інфікування.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано  нових випадків зараження коронавірусом, госпіталізована 2030 осіб з COVID-19. Про це в понеділок, 1 лютого, повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Днем раніше було підтверджено близько 3,2 тисячі нових випадків.

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За даними міністерства охорони здоров'я, за добу в Україні померла 61 особа, в якої підтвердили зараження коронавірусом, одужала 5131 людина. У країні провели за добу 12825 тестувань, зокрема методом ПЛР - 9873 тести, методом ІФА - 2952. Днем раніше було проведено 19 тисяч тестувань.

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Найбільшу кількість випадків зараження за останню добу було підтверджено в Івано-Франківській області (297), місті Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.

Загалом від початку пандемії кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом в Україні перевищила 1,22 мільйона, померли 22768 осіб, у яких підтвердили інфікування.

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