Коронавірус в Україні: 19 419 нових заражень і 464 померлих за добу

Протягом минулої доби в Україні підтвердили 19 419 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 464 людини померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5092 особи. Про це у четвер, 8 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

За добу в Україні провели 128 440 тестувань. З них - методом ПЛР - 57 996, методом ІФА - 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 46 797).

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,8 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 35 962 людини.

Як повідомлялося, 7 квітня, за офіційними даними, були зафіксовані останні рекордні показники смертності (481 людина) та госпіталізації (5587 осіб).

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 14 313 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 334 578 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 1 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 425 946 людей.

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