Коронавірус в Україні: 1670 нових випадків за добу, 36 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 1670 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у середу, 26 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 36 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 584 пацієнти одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Одеській (186), Тернопільській (181), Харківській (177), Львівській (171), Чернівецькій (170), Івано-Франківській (167), у Києві повідомили про 95 нових випадків.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 110085 випадків інфікування, 2354 людини з коронавірусом померли, 53454 пацієнти одужали.

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Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19.

22 серпня повідомлялося про рекордні 2328 нових випадків зараження коронавірусом за попередню добу.

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