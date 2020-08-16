 Коронавірус в Україні: 1616 нових випадків за добу, 27 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 1616 нових випадків за добу, 27 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 1616 нових випадків зараження коронавірусом, 761 пацієнт одужав, 27 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Харківській, Львівській, Чернівецькій областях.

За останню добу в Україні виявили 1616 нових випадків зараження коронавірусом

За останню добу в Україні виявили 1616 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 1616 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 18 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 27 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 761 пацієнт одужав.

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Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Харківській (204), Львівській (181), Чернівецькій (172), Івано-Франківській (169), Рівненській (112),  Закарпатській (106) областях, у Києві підтвердили 88 нових інфікувань.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 94436 випадків інфікування, 2116 людей з коронавірусом померли, 48925 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, минулого тижня в Україні кілька разів фіксували рекордні показники щодо добової кількості нових випадків зараження. 15 серпня повідомили про 1847 нових випадків.

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