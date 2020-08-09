Коронавірус в Україні: 1433 нових випадки за добу, 19 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 1433 нових випадки зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у середу, 12 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 19 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 752 пацієнти одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Києві (182), а також Львівській (166), Харківській (139), Івано-Франківській (128) та Чернівецькій (113) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 84548 випадків інфікування, 1970 людей з коронавірусом померли, 45686 пацієнти одужали.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1158 нових заражень за добу. Минулого тижня упродовж чотирьох днів поспіль в Україні фіксували антирекорд за добовою кількістю заражень, 8 серпня повідомили про 1489 нових випадків за добу.