 Коронавірус в Україні: 1199 нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: 1199 нових випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 1199 нових випадків зараження коронавірусом, 317 пацієнтів одужали, 18 людей померли. Найбільше інфікувань - у Львівській, Івано-Франківській, Харківській областях та у Києві.

В Україні за останню добу виявили 1199 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу виявили 1199 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 1199 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у неділю, 9 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 18 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 317 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Львівській (125), Івано-Франківській (124), Харківській (123), Чернівецькій (104) областях, а також у Києві (120).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 80949 випадків інфікування, 1897 людей з коронавірусом померли, 43972 пацієнти одужали.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1489 нових випадків інфікування, 7 серпня - про 1453 нові випадки зараження, 6 серпня кількість нових випадків становила 1318, а 5 серпня - 1271. В Україні фіксували антирекорд за добовою кількістю нових випадків чотири дні поспіль. 

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