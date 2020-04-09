Коронавірус в Україні: 10 померлих, 266 інфікованих протягом доби

Число заражених коронавірусом в Україні продовжує зростати. За останню добу на SARS-CoV-2 інфікувалось 266 осіб, померло від хвороби десять людей. Про це вранці у неділю, 12 квітня, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Читайте також: Усе про коронавірус SARS-CoV-2

Загальне число заражених коронавірусом в Україні досягло 2 777. Найбільша кількість хворих у Чернівецькій області - 432, на другому місці Київ - 416 випадків, а на третьому Івано-Франківська область - 291 випадок. Одужало від хвороби вже 89 пацієнтів. Померли від коронавірусу 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Це - на 10 більше, ніж повідомлялося напередодні, 11 квітня.

Епіфаній закликає дотримуватися карантину

Тим часом предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав українців залишатися вдома на Великдень. "Один із найвідповідальніших способів нашої допомоги зараз - це залишатися вдома, в самоізоляції", - заявив він у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Митрополит також додав, що через карантин парафіяни не можуть зібратися на спільне освячення верби у Вербну неділю, яке повинно відбутися 12 квітня.