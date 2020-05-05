Коронавірус в Україні: як відновлюють роботу київські дитячі садки

В Україні дедалі більше закладів відновлюють свою роботу в умовах послаблення карантину. З 25 травня влада дозволила відкрити дитячі садки у регіонах зі сприятливою епідеміологічною ситуацією. Серед таких міст опинився і Київ. Невдовзі після рішення уряду у столиці запрацювала низка приватних дитячих закладів, однак основна кількість садків відкривається з 1 червня.

З новими правилами

Жителька передмістя Києва Катерина Чайка із нетерпінням очікувала відкриття садочку для своєї трирічної доньки Дарини. Під час карантину вони з чоловіком змушені працювати дистанційно вдома. "Два місяці в такому режимі з малою дитиною - це дуже важко", - каже співрозмовниця DW. Вона без пересторог повела доньку до приватного закладу, як тільки він відкрився 26 травня. "Я мама без параноїдальних думок, мене повністю влаштовують нові правила", - ділиться жінка.

Відповідно до нових вимог, батьків до садочку не допускають. Дітей зранку передають співробітникам на подвір'ї чи на вході до будівлі. Там вихованцям одразу міряють температуру і записують до спеціального журналу. Забирають дитину за попереднім дзвінком також на вулиці. Усі, окрім дітей, одягають захисні маски.

Необхідними засобами приватний садок забезпечений, дезінфікувати відтепер його будуть частіше. Інших санітарних норм, за словами Катерини, у їхньому садку дотримувалися і до карантину. "У кожного власна постіль, є змінний одяг, столи для занять стоять дистанційно, руки миють з милом. Зараз хіба що менше контактних ігор", - описує жінка. Проводити заняття і гратися із дотриманням дистанції цілком реально, оскільки поки що у їхній групі лише троє дітей із п'ятнадцяти .

Але такою є ситуація далеко не скрізь. "У мене в групі дванадцять дітей із тридцяти планує ходити, на весь садок - 140. Це забагато і що робити, не знаємо, проводимо бесіди з батьками", - розповідає DW вихователька одного із комунальних садків Вікторія, яка побажала не називати свого прізвища. Вона переймається тим, як можна належно дотримуватися дистанції у такому великому дитячому колективі.

Окрім того, у неї виникає багато запитань до засобів захисту. За словами співрозмовниці, на її групу видали обмежену кількість антисептиків, рідкого мила, вологих серветок, паперових рушників, масок і рукавичок. Безконтактні термометри для їхнього закладу взагалі поки що не закупили, тож батькам пропонуватимуть міряти температуру самотужки перед входом. Із позначкою вище 37,2 градусів та ознаками респіраторних захворювань дітей до закладу не пускатимуть. Надалі впродовж дня мірятимуть температуру кожні чотири години.

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації, на момент відновлення роботи в кожній групі комунального дитсадка повинно бути по одному безконтактному термометру, ще два - у медпункті. Тижневий запас для групи - один літр антисептику та п'ятсот штук вологих антибактеріальних серветок.

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Вихователі - на передовій

Щоденний температурний скринінг перед зміною зобов'язані проходити й співробітники садочків. Окрім того, вони повинні носити медичні маски та змінювати їх кожні чотири години, що дві години мають мити руки та обробляти дезінфектором. При прийомі та роздачі дітей обов'язкові також рукавички. "Директорка казала страхувати себе, як можемо, у кого є спеціальні окуляри, тощо. Халати, на жаль, не дадуть. У кого є можливість і хто хоче себе убезпечити, той може купити", - переповідає вихователька Вікторія. Вона розповідає, що для себе особисто за власні кошти замовила багаторазові маски та халат. "Я, наприклад, не хочу принести заразу додому. Вихователі тепер наче на передовій", - говорить співрозмовниця.

Останні приготування перед відкриттям після карантину

Тим часом у багатьох групах батьки уже самотужки закуповують засоби захисту для працівників та безконтактні термометри. "Наші батьки вирішили скластися по 100 гривень на перші потреби", - розповідає DW Людмила, яка з 1 червня поведе знову до садочка свого сина. У їхній групі 18 осіб, і усі батьки виявили бажання водити дітей. "Це дуже багато для ясельної групи, в інших групах по 9-10 заяв, а тут усі", - бідкається Тетяна, директорка цього дошкільного закладу. Вона каже, що батьків за можливості просять поки що не водити до садочку дітей.

Це також пов'язано з тим, що серед персоналу є групи ризику, зокрема старші віком за 60. Таких співробітників, відповідно до рекомендацій українського міністерства охорони здоров'я, необхідно тимчасово відсторонити від роботи. "Але хто тоді залишиться працювати? У нас дефіцит кадрів. Багатьох я зараз відправляю в оплачувану відпустку, якось намагаємося вирішувати ці питання", - розповідає завідувачка закладу.

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Останні перевірки

Дошкільні заклади проводять останні приготування перед відновленням роботи. Співробітники проводять санітарну обробку приміщень, облаштовують дезінфектори на входах. Із приміщень забирають м'які іграшки, килими та багаторазові рушники, які заборонені під час карантину. У групах лишають лише ті речі, які можна легко помити. Перед входом фарбою виводять обмежувальні позначки. Уже з понеділка дітей до садочків передаватимуть вихователям лише на вулиці. До закладу заходити зможуть тільки співробітники та діти. Будь-які дитячі ігри із фізичним контактом рекомендують обмежити, а всі заняття максимально проводити на свіжому повітрі. Кожні дві години працівники дезінфікуватимуть поверхні, кілька разів на день кварцуватимуть приміщення бактерицидними лампами.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) звертають увагу на те, що не всі дитячі садочки встигли підготуватися належним чином до прийому дітей 1 червня. У департаменті освіти і науки повідомили кореспонденту Deutsche Welle, що наразі у садках тривають перевірки на дотримання санітарних норм. Окрім того, у КМДА повідомили, що влітку в багатьох садочках заплановані ремонти, а тому декому доведеться водити дітей до сусідніх закладів зі змішаними групами. DW ще очікує відповіді на запит про те, скільки усього садочків відновлює роботу у Києві та чи повністю персонал забезпечений засобами захисту.