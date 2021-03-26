 Коронавірус в Україні: ще три області вийдуть з ″червоної″ зони | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.05.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: ще три області вийдуть з "червоної" зони

Уже з 6 травня Харківська й Хмельницька області перейдуть у "жовтий" рівень епіднебезпеки, а Чернігівська - в "помаранчевий".

Коронавірус в Україні

Вимірювання температури в одній з лікарень Харкова (архівне фото)

Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов повідомив про скасування вже з 6 травня "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. Про це Немчінов написав у середу, 5 травня, в своєму Telegram-каналі за підсумками позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила скасувати з 0:00 6 травня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. Також застосувати на території Харківської та Хмельницької областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для "помаранчевого" рівня", - написав Немчінов.

Читайте також: Зеленський закликає збільшити темпи вакцинації від коронавірусу

У "червоній" зоні залишаться тільки три області

Раніше цього дня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки залишиться в трьох областях - Сумській, Полтавській та Запорізькій. Шмигаль також зазначив, що в цілому епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

Як повідомлялося, з 5 травня Держкомісія ТЕБ та НС перевела Житомирську область з "червоної" в "помаранчеву" зону епіднебезпеки.

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Про перехід Львівщини з 26 квітня з "червоної зони" в "жовту зону" за рівнем епіднебезпеки повідомив міністр Олег Немчінов.  

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