 Коронавірус в Україні: уряд очікує піку захворюваності на початку травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

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Коронавірус в Україні: уряд очікує піку захворюваності на початку травня

Після його проходження уряд України почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Пік захворюваності коронавірусом в Україні очікують на початку травня

Пік захворюваності коронавірусом в Україні очікують на початку травня

Уряд України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію на початку травня. Про це у понеділок, 20 квітня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив президенту Володимиру Зеленському. За словами Шмигаля, після проходження піку уряд почне впроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

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Як зазначається у повідомленні на сайті президента України, в уряді також пояснили причини затримки отримання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. "В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів", - йдеться у повідомленні. Всі отримані дані уряд обов’язково включить до загальної статистики.

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Нагадаємо, станом на ранок 20 квітня МОЗ повідомив про 5710 підтверджених випадків зараження коронавірусом в Україні. Приріст за останню добу становив 261 випадок. На амбулаторному лікуванні перебувають 3800 пацієнтів (із них 283 - діти). Усього госпіталізовано 1910 осіб (із них 91 дитина). За останніми даними, від ускладнень хвороби COVID-19 в Україні померла 151 людина.  359 людей вже одужали: повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі. Усього в Україні провели понад 58 тисяч тестів на коронавірус методом ПЛР.

Як повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, за минулу добу здійснено 1988 досліджень методом ПЛР. "Така низька кількість тестів пов'язана з тим, що, по-перше, кількість людей, які звернулися з відповідною симптоматикою, за якої треба проводити ПЛР, зменшилася, але, з іншого боку, за минулу добу сім областей не надали жодної інформації про тестування українців на коронавірус", - сказав Степанов на брифінгу.

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