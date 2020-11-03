Коронавірус в Україні: рекордні 9524 випадки зараження

В Україні за добу зафіксували рекордні 9524 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в середу, 4 листопада. За минулу добу померли 199 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 7536 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (856) та Харківській області (850). Про попередню рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 8899 - повідомлялося 3 листопада.

Читайте також:Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 420,6 тисячі випадків інфікування, 7731 особа з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. Також загалом 176,4 тисячі людей одужали, а активно хворіє 236,5 тисячі осіб.

З понеділка, 2 листопада, в Україні чинне нове епідемічне зонування. Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах, зокрема в 11 обласних центрах (Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів).