Коронавірус в Україні: рекордні 8752 випадки зараження

В Україні за добу зафіксували 8752 нові випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в суботу, 31 жовтня. За минулу добу померли 155 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 3902 особи одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Києві (781), Харківській (622), Львівській (514) та Одеській (507) областях. Про попередню рекордну добову кількість нових випадків зараження в Україні - 8312 людей - повідомлялося 30 жовтня.

Усього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 387 тисяч випадків інфікування, 7196 осіб з підтвердженим зараженням коронавірусом померли. Також загалом 159 тисяч людей одужали, а активно хворіють 221 тисяча осіб.

Нагадаємо, 30 жовтня в Україні оновили епідемічне зонування. Воно почне діяти опівночі понеділка, 2 листопада. Всього "червоний" рівень епіднебезпеки діятиме у 112 адміністративних одиницях у 20 регіонах. Зокрема туди віднесли 11 обласних центрів. Серед них - Житомир, Ужгород, Івано-Франківськ, Бориспіль, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернівці та Чернігів.