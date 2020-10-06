 Коронавірус в Україні: рекордні 4753 нові випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.10.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: рекордні 4753 нові випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 4753 випадки зараження коронавірусом, 77 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 4753 випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 6 жовтня. За минулу добу померли 77 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2569 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (685) та у Києві (383).

Читайте також: Вакцина проти коронавірусу: панацея чи небезпечний експеримент?

Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування, 4597 осіб із коронавірусом померли, майже 106 тисяч людей одужали. Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 3 жовтня - 92 жертви.

Тим часом з 5 жовтня набуло чинності нове епідемічне зонування, згідно з яким до "червоної" зони, тобто зони з найвищим ступенем епідемічної небезпеки, увійшли міста Тернопіль та Канів.

До "помаранчевої" зони ввійшли обласні центри Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Полтава, Харків, Львів, Луцьк, Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, а також низка інших міст та окремі райони у різних областях України.

Натомість у "жовтій" зоні опинилися Київ, а також обласні центри Одеса, Житомир, Запоріжжя, Рівне, Херсон, Черкаси, Чернігів і багато інших міст у різних областях України. Актуалізовані епідемічні рівні в Україні встановлюються на 14 днів.

Дивитись відео 01:50

У Відні здати тест на коронавірус можна, не виходячи з дому (06.10.2020)

DW.COM

Друга хвиля коронавірусу: як у ЄС посилюють карантинні заходи через пандемію COVID-19

Низка країн ЄС посилила заходи боротьби з поширенням коронавірусу. В Ірландії обговорюють запровадження нового локдауну.  

Також за темою

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 4348 нових випадків за добу 06.10.2020

В Україні за останню добу зафіксували 4348 випадків зараження коронавірусом, 90 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

Ukraine Coronavirus Labor

Коронавірус в Україні: 3,8 тисячі нових випадків за добу 05.10.2020

Найбільше заражень зареєстровано на Харківщині та в Києві, який з 5 жовтня перебуває у "жовтій" зоні.

Indien Krankenhäuser

Пандемія COVID-19: кількість померлих у світі перевищила мільйон 29.09.2020

У світі з початку пандемії померло понад мільйон осіб, в яких було діагностовано COVID-19. Кількість інфікованих перевищила 33 мільйони.

Реклама

Докладно

Дезінфекція карети швидкої допомоги після перевезення хворого на COVID-19 до Олександрівської лікарні у Києві

За крок до катастрофи. Чи уникне Україна нового локдауну

Влада запевняє, що тримає ситуацію під контролем. Втім офіційна статистика COVID-19 може не відображати реальності.  

Упаковки замороженої піци Dr. Oetker

Заморожена піца: рекордний попит у рік пандемії

Німецький концерн Dr. Oetker пів століття тому почав продавати напівфабрикат, що став улюбленою стравою багатьох німців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  