Коронавірус в Україні: рекордні 4753 нові випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували 4753 випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 6 жовтня. За минулу добу померли 77 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2569 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (685) та у Києві (383).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували понад 239 тисяч випадків інфікування, 4597 осіб із коронавірусом померли, майже 106 тисяч людей одужали. Про найвище число померлих за добу з початку пандемії повідомлялося 3 жовтня - 92 жертви.

Тим часом з 5 жовтня набуло чинності нове епідемічне зонування, згідно з яким до "червоної" зони, тобто зони з найвищим ступенем епідемічної небезпеки, увійшли міста Тернопіль та Канів.

До "помаранчевої" зони ввійшли обласні центри Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Полтава, Харків, Львів, Луцьк, Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, а також низка інших міст та окремі райони у різних областях України.

Натомість у "жовтій" зоні опинилися Київ, а також обласні центри Одеса, Житомир, Запоріжжя, Рівне, Херсон, Черкаси, Чернігів і багато інших міст у різних областях України. Актуалізовані епідемічні рівні в Україні встановлюються на 14 днів.