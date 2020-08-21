 Коронавірус в Україні: рекордні 2328 нових випадків за добу, 37 померлих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.08.2020

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Коронавірус в Україні: рекордні 2328 нових випадків за добу, 37 померлих

В Україні за останню добу зафіксували 2328 нових випадків зараження коронавірусом, 657 пацієнтів одужали, 37 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Харківській та Одеській областях.

В Україні за останню добу зафіксували 2328 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 2328 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 2328 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у суботу, 22 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 37 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 657 пацієнтів одужали.

Зафіксоване за останню добу число нових випадків - найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про попередній найвищий показник повідомляли 20 серпня - 2134 нових випадки.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (291), Одеській (210), Чернівецькій (208) та Тернопільській (206) областях, а також у Києві (179 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 102971 випадки інфікування, 2244 людини з коронавірусом померли, 51735 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19.

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