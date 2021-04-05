Коронавірус: в Україні рекордні показники смертності і госпіталізацій за минулу добу

Протягом минулої доби в Україні підтвердили 15 415 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 481 людина померла з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5587 осіб, що є новим рекордом. Про це у середу, 7 квітня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1417), Одеській (1236), Київській (1092), Львівській (1085) та Харківській (1017) областях.

За добу в Україні провели 140 224 тестувань. З них - методом ПЛР - 59 049, методом ІФА - 23 778, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 57 397).

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,7 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 35 498 людей.

Як повідомлялося, 1 квітня, за офіційними даними, було зафіксовано 421 смерть внаслідок COVID-19, 31 березня - 407. Це - попередні рекордні показники смертності за добу від коронавірусу.

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 15 585 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 320 265 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 1 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 419 379 людей.

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