Коронавірус в Україні: рекордний добовий приріст - 8899 випадків заражень

В Україні за добу зафіксували 8899 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 3 листопада. Протягом минулої доби померли 157 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 5100 осіб одужали від COVID-19.

Найбільше інфікованих коронавірусом протягом минулої доби виявили у Києві (789), у Харківській області (712) та на Хмельниччині (506).

Від початку пандемії COVID-19 загальна кількість інфікованих в Україні становить 411,1 тисячі, зареєстровано 7532 летальних випадки. Повідомляється, що 168,9 тисячі людей, в яких був виявлений коронавірус, одужали.

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Раніше найвищий добовий приріст випадків коронавірусу в Україні реєстрували 30 і 31 жовтня. Тоді виявили 8312 та 8752 інфікованих відповідно.