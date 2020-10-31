 Коронавірус в Україні: рекордний добовий приріст - 8899 випадків заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: рекордний добовий приріст - 8899 випадків заражень

Протягом однієї доби в Україні зафіксовано 157 летальних випадків від COVID-19.

Ukraine Kiew Coronakrise (picture-alliance/Zumapress/S. Chuzavkov)

В Україні за добу зафіксували 8899 нових випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України у вівторок, 3 листопада. Протягом минулої доби померли 157 людей, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 5100 осіб одужали від COVID-19. 

Найбільше інфікованих коронавірусом протягом минулої доби виявили у Києві (789), у Харківській області (712) та на Хмельниччині (506).

Від початку пандемії COVID-19 загальна кількість інфікованих в Україні становить 411,1 тисячі, зареєстровано 7532 летальних випадки. Повідомляється, що 168,9 тисячі людей, в яких був виявлений коронавірус, одужали.

Читайте також: Коронавірус: в Україні оновили епідемічне зонування

Раніше найвищий добовий приріст випадків коронавірусу в Україні реєстрували 30 і 31 жовтня. Тоді виявили 8312 та 8752 інфікованих відповідно.

Дивитись відео 01:39

Невидимий вірус став видимим завдяки японській симуляції (02.11.2020)

Також за темою

Ukraine Coronavirus

Коронавірус в Україні: рекордні 8752 випадки зараження 31.10.2020

В Україні підтвердили рекордні 8752 випадки зараження коронавірусом за добу, 155 осіб померли. Найбільше інфікувань виявили у Києві, Харківській, Львівській і Одеській областях.

Ukraine Kiew Coronakrise

Коронавірус в Україні: 7959 випадків зараження 01.11.2020

В Україні підтвердили 7959 випадків зараження коронавірусом за добу, 110 осіб померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та Києві.

Ukraine Kiew Coronavirus

Коронавірус в Україні: понад 400 тисяч випадків зараження з початку пандемії 02.11.2020

В Україні підтвердили 6754 випадки зараження коронавірусом за добу, 69 осіб померли. Найбільше інфікувань виявили у Харківській області та Києві. Загальна кількість заражень з початку пандемії перевищила 400 тисяч.

Реклама

Докладно

У країнах Європи школи й дитсадки не є головними осередками поширення коронавірусу

Де люди найчастіше інфікуються коронавірусом

DW з'ясовувала, де люди найчастіше заражаються коронавірусом в Німеччині.  

Ціна м’яса у ФРН: і німці ситі, і свині щасливі?

Чому "дешевого" м’яса в Німеччині стає менше (відео)

До свині треба ставитися не по-свинськи, вважають все більше фермерів у Німеччині. Як це позначиться на ціні м'яса?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  