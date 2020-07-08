 Коронавірус в Україні: понад 800 нових випадків зараження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 800 нових випадків зараження

В Україні за останню добу зафіксували 810 випадків інфікування коронавірусом. При цьому 665 хворих на COVID-19 одужали.

Коронавірус в Україні: понад 800 нових випадків зараження

За останню добу в Україні виявили 810 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 665 пацієнтів одужали, а 21 хворий помер. Про це в четвер, 9 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 8 липня - повідомлялося про 807 нових випадків захворювання на COVID-19, 7 липня - 564 нові випадки, 6 липня - про 543, 5 липня було 823 нових хворих, 4 липня - 914 інфікованих за добу. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 51 224 випадки коронавірусу, померли 1 327 людей, одужали 23 784 пацієнтів. Найбільше випадків зареєстровано в Києві (5 872), Львівській (6 681) та Чернівецькій областях (5 074).

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