Коронавірус в Україні: понад 800 нових випадків зараження

За останню добу в Україні виявили 810 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 665 пацієнтів одужали, а 21 хворий помер. Про це в четвер, 9 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 8 липня - повідомлялося про 807 нових випадків захворювання на COVID-19, 7 липня - 564 нові випадки, 6 липня - про 543, 5 липня було 823 нових хворих, 4 липня - 914 інфікованих за добу. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

Загалом з початку пандемії в Україні виявлено 51 224 випадки коронавірусу, померли 1 327 людей, одужали 23 784 пацієнтів. Найбільше випадків зареєстровано в Києві (5 872), Львівській (6 681) та Чернівецькій областях (5 074).