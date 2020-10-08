 Коронавірус в Україні: понад 5800 нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 5800 нових випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 5804 випадки зараження коронавірусом, 89 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували рекордні 5804 випадки зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в п'ятницю, 9 жовтня. За минулу добу померли 89 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 2417 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській області (630) та у Києві (567).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 250,5 тисячі випадків інфікування, 4779 осіб із коронавірусом померли, 110,7 тисячі людей одужали.

Тим часом з 5 жовтня набуло чинності нове епідемічне зонування, згідно з яким до "червоної" зони, тобто зони з найвищим ступенем епідемічної небезпеки, увійшли міста Тернопіль та Канів.

До "помаранчевої" зони ввійшли обласні центри Дніпро, Вінниця, Миколаїв, Полтава, Харків, Львів, Луцьк, Ужгород, Суми, Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернівці, а також низка інших міст та окремі райони у різних областях України.

Натомість у "жовтій" зоні опинилися Київ, а також обласні центри Одеса, Житомир, Запоріжжя, Рівне, Херсон, Черкаси, Чернігів і багато інших міст у різних областях України. Актуалізовані епідемічні рівні в Україні встановлюються на 14 днів.

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