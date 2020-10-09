 Коронавірус в Україні: понад 100 померлих за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.10.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: понад 100 померлих за добу

В Україні за останню добу зафіксували 5728 випадків зараження коронавірусом, 108 хворих померли. Найбільше інфікувань - у Києві та Харківській області.

Коронавірус в Україні

В Україні за останню добу зафіксували 5728 випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в суботу, 10 жовтня. За минулу добу померли 108 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1920 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Києві (532) та Харківській області (510).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 256,3 тисячі випадків інфікування, 4887 осіб із коронавірусом померли, 112,6 тисячі людей одужали.

Нагадаємо, що в країнах Європи 9 жовтня вперше з початку пандемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби, повідомляє агентство Reuters. 

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