Коронавірус в Україні: понад 100 померлих за добу

В Україні за останню добу зафіксували 5728 випадків зараження коронавірусом, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України в суботу, 10 жовтня. За минулу добу померли 108 осіб, у яких підтвердили зараження коронавірусом, 1920 осіб одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили в Києві (532) та Харківській області (510).

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Всього за період епідемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 256,3 тисячі випадків інфікування, 4887 осіб із коронавірусом померли, 112,6 тисячі людей одужали.

Нагадаємо, що в країнах Європи 9 жовтня вперше з початку пандемії коронавірусу було офіційно підтверджено понад 100 тисяч випадків захворювання на COVID-19 протягом попередньої доби, повідомляє агентство Reuters.