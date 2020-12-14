Коронавірус в Україні: понад 10 тисяч заражень та 264 померлих за добу

В Україні протягом минулої доби зафіксували 10622 нові випадки інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у середу, 16 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Серед інфікованих - 501 дитина та 579 медпрацівників. Госпіталізували за останню добу 3242 пацієнти з COVID-19, додав міністр.

Також упродовж минулої доби померли 264 людини, у яких підтвердили зараження коронавірусом. Водночас, за офіційними даними, одужали 12549 пацієнтів.

Таким чином, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 в Україні з початку епідемії перевищила 919 тисяч. Померли загалом 15744 людини, у яких підтвердили інфікування.

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Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (1858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях. Київ також із значним відривом випереджає інші регіони за загальною кількістю випадків зараження коронавірусом: з початку епідемії у столиці підтвердили інфікування у понад 95 тисяч осіб.

Нагадаємо, про рекордний показник щодо добової кількості інфікувань - понад 16 тисяч - в Україні повідомляли 27 листопада, а щодо кількості померлих - 285 - 11 грудня. У грудні число нових випадків дещо скоротилося, що, за припущеннями, було пов'язано зі зменшенням кількості тестувань.

Максим Степанов днями пояснив, що в Україні стали робити менше тестів на коронавірус через скорочення кількості звернень щодо їхнього проведення. Також він заявив, що МОЗ розширює перелік симптомів, при яких тестування буде безкоштовним.