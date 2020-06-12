 Коронавірус: в Україні новий антирекорд - 753 випадки за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2020

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Новини

Коронавірус: в Україні новий антирекорд - 753 випадки за добу

В Україні за останню добу зафіксували 753 нові випадки COVID-19, що стало найвищим показником з початку пандемії. 10 хворих померли. Найбільше інфікувань зареєстрували на Львівщині, Закарпатті та в Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок суботи, 13 червня, зареєстрували 753 нові випадки інфікування коронавірусом, повідомив сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України. Цей показник став найвищим щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії. Дотеперішній антирекорд зафіксованих нових інфікованих коронавірусом був 11 червня - 689 підтверджених інфікувань, попередній 12 червня - 683 випадки, а ще раніше 4 червня - 588 випадків.

Водночас упродовж 24 останніх годин медики підтвердили 10 смертей унаслідок коронавірусної хвороби та 409 одужань, йдеться на сайті ЦГЗ.

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Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (132), Закарпатській області (77), місті Києві (72), Рівненській області (66), Харківській області (56), Вінницькій області (52) та Волинській області (41).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 30 506 випадків інфікування COVID-19, 880 осіб померли від викликаного коронавірусом захворювання, а 13 976 пацієнтів одужали, інформує сайт РНБО.

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Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

Водночас днями прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань в 10 регіонах і більше.

Так само напередодні на селекторній нараді за головування президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 визнали, що Київ та ще дев'ять областей не готові до подальшого пом'якшення карантину.

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