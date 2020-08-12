 Коронавірус в Україні: новий антирекорд - 1967 випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2020

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Коронавірус в Україні: новий антирекорд - 1967 випадків за добу

В Україні за останню добу зафіксували 1967 нових випадків зараження коронавірусом, 812 пацієнтів одужали, 28 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Харківській області та Києві.

В Україні за останню добу зафіксували 1967 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 1967 нових випадків зараження коронавірусом

В Україні за останню добу зафіксували 1967 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у середу, 19 серпня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 28 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 812 пацієнтів одужали.

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Зафіксоване за останню добу число нових випадків - найвище в Україні з початку пандемії COVID-19. Про попередній антирекорд повідомляли 15 серпня - 1847 нових випадків.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (247), Львівській (188), Івано-Франківській (163), Чернівецькій (154), Рівненській (125), Одеській (123), Закарпатській (117) областях, а також у Києві (215 нових випадків).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 96403 випадки інфікування, 2144 людини з коронавірусом померли, 49737 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, минулого тижня президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19. 

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