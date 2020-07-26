Коронавірус в Україні: новий антирекорд - майже півтори тисячі нових випадків

В Україні четвертий день поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом сягає рекордної позначки. Як повідомляється у суботу, 8 липня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, за останню добу зафіксували 1489 нових інфікувань коронавірусом. Померли 27 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 600 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Києві (200), Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134), Івано-Франківській (126) та Рівненській (109) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 79750 випадків інфікування, 1879 людей з коронавірусом померли, 43655 пацієнтів одужали.

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Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1453 нові випадки інфікування, 6 серпня кількість нових випадків становила 1318, а 5 серпня - 1271.