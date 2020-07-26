 Коронавірус в Україні: новий антирекорд - майже півтори тисячі нових випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: новий антирекорд - майже півтори тисячі нових випадків

В Україні за останню добу зафіксували 1489 нових випадків зараження коронавірусом, 600 пацієнтів одужали, 27 людей з коронавірусом померли. Найбільше інфікувань - у Києві, Одеській та Львівській областях.

В Україні вже четвертий день поспіль рекордна кількість нових випадків зараження коронавірусом

В Україні вже четвертий день поспіль рекордна кількість нових випадків зараження коронавірусом

В Україні четвертий день поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом сягає рекордної позначки. Як повідомляється у суботу, 8 липня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, за останню добу зафіксували 1489 нових інфікувань коронавірусом. Померли 27 людей, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 600 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків за останню добу зафіксували у Києві (200), Одеській (165), Львівській (154), Харківській (134), Івано-Франківській (126) та Рівненській (109) областях.

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно підтвердили 79750 випадків інфікування, 1879 людей з коронавірусом померли, 43655 пацієнтів одужали.

Читайте також: Луцьк і Тернопіль виведуть з "червоної" карантинної зони

Нагадаємо, напередодні повідомлялося про 1453 нові випадки інфікування, 6 серпня кількість нових випадків становила 1318, а  5 серпня - 1271. 

Дивитись відео 01:06

Поширення коронавірусу: яка відстань безпечна (17.07.2020)

DW.COM

Уряд України перейде на надзвичайний режим роботи через епідемічну ситуацію

Після нового антирекорду за кількістю інфікованих коронавірусом в Україні, Кабмін переходить на надзвичайний режим роботи. В суботу уряд проведе позачергове засідання.  

Також за темою

Ukraine Ivano-Frankivsk | Medizinisches Personal im Ivano-Frankivsk Krankenhaus

В Україні виявили 920 нових випадків COVID-19 26.07.2020

В Україні за останню добу зафіксували 920 нових випадків COVID-19, 310 одужань і 15 померлих. Найбільше інфікувань зареєстрували у Львівській, Івано-Франківській, Рівненський областях та Києві.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Medizinisches Personal im Ivano-Frankivsk Krankenhaus

Коронавірус в Україні: вже п'ять діб - понад 1000 випадків щодня 02.08.2020

За добу в Україні зафіксовали 1112 нових випадків COVID-19. П'ятий день поспіль цей показник є більшим за одну тисячу. Кількість активних хворих перевищила 30 тисяч осіб.

Ukraine Ivano-Frankivsk | Coronatests

В Україні виявили 1106 нових випадків COVID-19 25.07.2020

В Україні за останню добу зафіксували 1106 нових випадків COVID-19, 611 одужань і 19 померлих. Найбільше інфікувань зареєстрували у Рівненський, Львівській, Одеській, Івано-Франківській областях та Києві.

Реклама

Докладно

Спершу виборча кампанія в Білорусі 2020 року не обіцяла жодних сюрпризів

Вибори-2020 в Білорусі: головне про президентську кампанію

Кампанія до виборів президента Білорусі, що починалася звично, зрештою принесла масу сюрпризів. DW - про найважливіші.  

Мотор Січ намагаються купити китайскі інвестори та Ярославський

Прокуратура арештувала акції "Мотор Січі" - Ярославський

У справі також з'явилося обвинувачення у "державній зраді", заявив український бізнесмен.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  