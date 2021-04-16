Коронавірус в Україні: найбільше нових випадків у Харківській області

В Україні найбільше нових випадків зараження коронавірусом другий день поспіль реєструють у Харківській та Дніпропетровській областях. Станом на неділю, 18 квітня, загалом у країні зареєстровано 10 282 нових випадки інфікування, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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Також за минулу добу в Україні було госпіталізовано 4 274 особи, одужало 6 523 людини. При цьому від COVID-19 померли 250 пацієнтів. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1590 інфікувань), Дніпропетровській (1114), Київській (597), Одеській (595) та Чернігівській (587) областях.

Згідно з даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіло 1 946 510 осіб, а одужало 1 482 079 людей. Летальних випадків у країні зареєстровано 39 786.

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Також Степанов повідомив, що за добу 17 квітня в Україні проти COVID-19 було щеплено 3 333 людини. Загалом від початку кампанії вакцинації в країні було щеплено 449 194 особи. З них отримали першу дозу 449 192 особи, завершили вакцинацію (отримали дві дози) - п'ятеро осіб (із них дві особи отримали першу дозу закордоном).

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