 Коронавірус в Україні: майже 800 інфікованих, 20 смертей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: майже 800 інфікованих, 20 смертей

Кількість померлих від коронавірусу в Україні зросла до 20 осіб. Загалом же в країні зареєстровано 794 підтверджені випадки коронавірусної інфекції, повідомили в українському МОЗ.

чоловік біля супермаркету в україні в медичній масці

В Україні реєструють дедалі більшу кількість випадків COVID-19

В Україні станом на вечір середи, 1 квітня, лабораторно підтверджені 794 випадки коронавірусної інфекції COVID-19, повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни. 

"За даними ЦГЗ (Центр громадського здоров'я. - Ред.), станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19", - йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ України в Facebook, присвяченому поширенню коронавірусу.

Крім того, за даними ЦГЗ, загалом 13 людей в Україні вже одужали після COVID-19, що було підтверджено повторним лабораторним дослідженням, яке не виявило вірусу в організмі цих осіб.

Нагадаємо, зранку 1 квітня в Україні офіційно було підтверджено 669 випадки зараження коронавірусом SARS-Cov-2 та 17 летальних випадків. Таким чином, протягом дня кількість інфікованих збільшилася на 125 осіб, також було зареєстровано три нових смерті пацієнтів з COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що в Україні дозволили використовувати незареєстровані лікарські засоби для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, які, однак, рекомендують низка країн світу.

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