Коронавірус в Україні: майже 800 інфікованих, 20 смертей

В Україні станом на вечір середи, 1 квітня, лабораторно підтверджені 794 випадки коронавірусної інфекції COVID-19, повідомили у міністерстві охорони здоров'я країни.

"За даними ЦГЗ (Центр громадського здоров'я. - Ред.), станом на 22:00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19", - йдеться у повідомленні на сторінці МОЗ України в Facebook, присвяченому поширенню коронавірусу.

Крім того, за даними ЦГЗ, загалом 13 людей в Україні вже одужали після COVID-19, що було підтверджено повторним лабораторним дослідженням, яке не виявило вірусу в організмі цих осіб.

Нагадаємо, зранку 1 квітня в Україні офіційно було підтверджено 669 випадки зараження коронавірусом SARS-Cov-2 та 17 летальних випадків. Таким чином, протягом дня кількість інфікованих збільшилася на 125 осіб, також було зареєстровано три нових смерті пацієнтів з COVID-19.

Раніше також повідомлялося, що в Україні дозволили використовувати незареєстровані лікарські засоби для лікування коронавірусної інфекції COVID-19, які, однак, рекомендують низка країн світу.