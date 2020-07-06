Коронавірус в Україні: кількість одужань за добу перевищила кількість інфікувань

За останню добу в Україні виявили 807 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 926 пацієнтів одужали, а 23 хворих померли. Про це в середу, 8 липня, повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

Нагадаємо, що напередодні - 7 липня - повідомлялося про 564 нові випадки захворювання на COVID-19, 6 липня - про 543, 5 липня було 823 нових хворих, 4 липня - 914 інфікованих за добу. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

Водночас кількість активних випадків хвороби знову стала нижчою за позначку у 26 тисяч: зараз в Україні на COVID-19 хворіє 25 989 людей, що на 142 менше, ніж днем раніше.

Загалом з початку пандемії в Україні зареєстровано 50 414 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 306 летальних. При цьому 23 119 пацієнтів одужали.