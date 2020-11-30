 Коронавірус в Україні: знову більше одужань, ніж заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2020

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Новини

Коронавірус в Україні: знову більше одужань, ніж заражень

В Україні за добу виявили 14496 нових інфікувань коронавірусом і 15372 випадки одужання, померли 243 людини, госпіталізовано 1739 пацієнтів.

Коронавірус в Україні: другий день поспіль більше одужань, ніж заражень

Коронавірус в Україні: другий день поспіль більше одужань, ніж заражень

В Україні протягом останньої доби було зафіксовано 14496 нових випадків зараження коронавірусом. Про це у четвер, 3 грудня, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook. Серед нових інфікованих коронавірусом 745 дітей і 614 медпрацівників, а 1739 осіб госпіталізували, уточнив Степанов.

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Впродовж минулої доби українські медики підтвердили 243 смерті серед пацієнтів, у яких було діагностовано COVID-19. Ще 15372 пацієнти одужали, що другий день поспіль перевищує кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу.

Найбільше нових випадків протягом останньої доби підтвердили в Києві (1364), Запорізькій (1060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

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Загалом від початку пандемії в Україні підтверджено вже понад 772,7 тисячі випадків заражень, а також 12960 смертей серед тих, у кого було виявлено COVID-19.

Нагадаємо, що 28 листопада в Україні зареєстрували найвище добове число виявлених заражень від початку епідемії у країні - 16 294.

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