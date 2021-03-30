 Коронавірус в Україні: за добу померли 407 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

Коронавірус в Україні: за добу померли 407 людей

За минулу добу померли 407 людей з діагнозом COVID-19, а 5 558 осіб були госпіталізовані. Це - нові рекордні дані в Україні.

Коронавірус в Україні: за добу померли 407 людей і 5558 госпіталізовані

Коронавірус в Україні: за добу померли 407 людей і 5558 госпіталізовані

Протягом минулої доби в Україні було виявлено 11 226 нових випадків інфікування коронавірусом. Того ж дня в країні 407 людей померли з діагнозом COVID-19, а також було госпіталізовано 5 558 осіб, що є новими рекордними показниками. Про це у середу, 31 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на свой сторінці в соцмережі Facebook.

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Найбільше нових випадків за добу, що минула, підтвердили у Києві (1100), Одеській (1012), Харківській (906), Львівській (833) та Запорізькій (737) областях.

За добу в Україні провели 139 224 тестування. З них - методом ПЛР - 61 839, методом ІФА - 21 984, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 55 401.

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у понад 1,6 мільйона людей. При цьому понад 1,3 мільйона з них уже одужали. Загалом, згідно з офіційними даними, від COVID-19 в Україні померли 32 825 людей.

Як повідомлялося, 26 березня в Україні виявили 18 132 нові випадки інфікування коронавірусом. А 25 березня - 16 669 випадків інфікування коронавірусом та 362 жертв (попередній рекордний показник смертності за добу від коронавірусу).

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Кількість щеплень за добу в Україні

Тим часом за останню добу в Україні щеплено 18 668 людей від коронавірусу. Всього ж в Україні з початку вакцинації щеплено 231 566 людей. З них лише дві людини отримали дві дози вакцини. Станом на 30 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 378 242 людини.

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