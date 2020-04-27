Коронавірус в Україні: за добу зафіксували 456 нових випадків, 11 жертв

В Україні станом на ранок середи, 29 квітня, зареєстрували загалом 9866 лабораторно підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом, померли 250 людей, у яких підтвердили зараження вірусом, 1103 пацієнтів одужали, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) України у соцмережі Facebook.

За останню добу зафіксували 456 нових випадків, померли 11 людей, у яких виявили інфікування новим коронавірусом. Напередодні ЦГЗ повідомив про найбільшу кількість померлих за добу - 19.

Найбільше інфікувань зафіксовано у Києві (1341), Чернівецькій (1489), Івано-Франківській (821), Тернопільській (708), Київській (643) та Рівненській (588) областях.

Найменше інфікувань підтвердили у Луганській (33), Чернігівській (41), Донецькій (52), та Хмельницькій (81) областях.

За даними МОЗ, усього в Україні госпіталізовано 3093 інфікованих осіб. На апараті штучної вентиляції легенів перебувають 129 людей, серед них одна дитина та вісім медиків. Всього одужали вже 1103 пацієнти. Загалом в Україні дослідили 104544 зразки методом ПЛР.

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