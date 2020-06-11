Коронавірус в Україні: за добу зафіксували новий антирекорд

В Україні станом на ранок четверга, 11 червня, зареєстрували 689 нових інфікувань коронавірусом. Такі дані опублікував сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України. Цей показник став новим антирекордом щодо кількості виявлених випадків. Дотеперішній антирекорд зафіксованих нових випадків заражень коронавірусом був 4 червня - 588 підтверджених інфікувань.

Водночас упродовж 24 останніх годин медики підтвердили 21 смерть унаслідок коронавірусної хвороби та 372 одужання, йдеться на сайті ЦГЗ.

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Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (125), місті Києві (91), Київській області (54), Рівненській області (53), Волинській області (52), Вінницькій області (44).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 29 070 випадків інфікування COVID-19, 854 особи померли від викликаного коронавірусом захворювання, а 13141 пацієнт одужав.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.