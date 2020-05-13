Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 433 нових випадки

За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок неділі, 17 травня, в Україні зафіксовано 18292 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 514 летальних, 5116 пацієнтів одужало. Про це у неділю, 17 травня, повідомляє сайт міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, за останню добу в Україні зафіксовано 433 нових випадки, що на 95 менше, ніж 16 травня, коли було зафіксовано 528 випадків.

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Коронавірус у Києві

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Києва Віталій Кличко, в українській столиці за минулу добу захворювання COVID-19 підтвердилося у ще 59 осіб. Три людини померли. Усього в столиці вже 48 летальних випадків. Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 15 та в Солом’янському - 9. Загальна кількість інфікованих у Києві зросла до 2 280 осіб.

Серед тих, що захворіли за останню добу: 34 жінки віком від 20 до 86 років, 2 дiвчинки, яким 10 та 13 років, 22 чоловіка від 18 до 66 років і однорічний хлопчик. За словами Кличка, до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів

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Дивитись відео 03:55 Поділитись Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3c9m1 Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)

Пом'якшення карантинних обмежень

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема відновили роботу розташовані в окремих приміщеннях крамниці, підприємства оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, підприємства побутового обслуговування населення. Також відкрилися парки, сквери, зони відпочинку; перукарні та салони краси, манікюрні салони (за умови дотримання певних умов); літні майданчики кав'ярень та ресторанів просто неба. Об'єкти громадського харчування можуть тепер працювати на виніс. Знову запрацювали музеї та бібліотеки; стоматологічні клініки; адвокати, аудитори, нотаріуси. Було дозволено проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

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Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО).