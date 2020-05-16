Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 325 нових випадків

В Україні знову знизився добовий приріст зараження коронавірусом: на ранок понеділка, 18 травня, зафіксовано 325 нових випадків захворювання на COVID-19. За минулу добу 21 хворий помер, 160 одужали. Тоді як днем раніше повідомлялося про 433 нові випадки інфікування вірусом, а вранці 15 травня - про 528 нових хворих. Приріст понад 500 інфікованих за добу фіксувався на ранок 9, 10 і 16 травня.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Системи моніторингу поширення епідемії РНБО, загалом в Україні станом на ранок понеділка, 18 травня, виявлено 18 616 випадків зараження коронавірусом, померли за весь час 535 людей, а одужали 5 276 людей.

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Пом'якшення карантинних обмежень

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема відновили роботу розташовані в окремих приміщеннях крамниці, підприємства оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, підприємства побутового обслуговування населення. Також відкрилися парки, сквери, зони відпочинку; перукарні та салони краси, манікюрні салони (за умови дотримання певних умов); літні майданчики кав'ярень та ресторанів просто неба. Об'єкти громадського харчування можуть тепер працювати на виніс. Знову запрацювали музеї та бібліотеки; стоматологічні клініки; адвокати, аудитори, нотаріуси. Було дозволено проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

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Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО).

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