Коронавірус в Україні: за добу зафіксована рекордна кількість тих, хто одужав

За останню добу в Україні виявили 819 нових випадків зараження коронавірусом. При цьому 1016 пацієнтів одужали, а 18 хворих померли. Про це в п'ятницю, 10 липня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Україна Максим Степанов. За його словами, 1016 одужалих за добу - це рекордний показник для України, і це є "дуже хорошою новиною".

Нагадаємо, що напередодні - 9 липня - повідомлялося про 810 нових випадків захворювання на COVID-19, 8 липня - 807, 7 липня - 564 нові випадки, 6 липня - про 543, 5 липня було 823 нових хворих, 4 липня - 914 інфікованих за добу. А 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1109 нових заражених.

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Як повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, загалом з початку пандемії в Україні виявлено 52 043 випадки коронавірусу, померли 1 345 людей, одужали 24 800 пацієнтів. Найбільше випадків зареєстровано в Києві (5 990), Львівській (6 763) та Чернівецькій областях (5 096).