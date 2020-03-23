Коронавірус: в Україні зафіксовано вже 73 випадки COVID-19

Станом на 22:30 неділі, 22 березня, в Україні було лабораторно підтверджено 73 випадки викликаного новим коронавірусом захворювання COVID-19. Відповідні дані були опубліковані Центром громадського здоров'я (ЦГЗ) України на офіційній сторінці установи у Facebook.

Таким чином кількість нових випадків інфікування коронавірусом, виявлених за останню добу збільшилася на 26. При цьому 20 з них припадають на Київ.

Троє померлих, один одужав

За останню добу кількість летальних випадків в Україні не збільшилася. Згідно з даним ЦГЗ, в Україні від COVID-19 померли троє людей у Житомирській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Також відомо про одного пацієнта, що одужав від хвороби, яку викликає коронавірус. Він вже виписаний з лікарні, заявили у ЦГЗ.

Київ випереджає за темпами розповсюдження коронавірусу

Через значне збільшення кількості виявлених випадків інфікування коронавірусом у столиці України, вона вийшла на перше місце серед українських регіонів за ураженістю недугою. Загалом у Києві було інфіковано 29 осіб.

На другому місці перебуває Чернівецька область з 25 підтвердженими випадками зараження вірусом. Також по п'ять випадків зафіксовані у Івано-Франківській та Київській областях, по два - у Дніпропетровській, Житомирській та Львівській областях та по одному у Донецькій, Тернопільській та Черкаській областях.

Голова МОЗ вимагає надзвичайного стану

Через поширення коронавірусу в Україні міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив про необхідність запровадження надзвичайного стану у країні. Про це із посиланням на заяву міністра в ефірі одного з українських телеканалів повідомила пресслужба МОЗ.

У МОЗ України виступають за запровадження надзвичайного стану через коронавірус

"Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку", - зазначив Ємець, за словами якого це б дозволило упередити поширення коронавірусу в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність самоізоляції та закликав не панікувати через поширення у країні COVID-19.

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