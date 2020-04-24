Коронавірус: в Україні зафіксовано більше 8000 хворих на COVID-19

Станом на ранок суботи, 25 квітня, в Україні було виявлено 478 випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляється на сторінці Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Таким чином, згідно з даними ЦГЗ, загальна кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні з початку епідемії зросла до 8125. При цьому найбільше заражень виявлено у Києві, Чернівецькій та Івано-Франківській областях. У цих регіонах зафіксовано 1159, 1308 та 700 випадків відповідно.

Загалом було проведено 83 577 ПЛР-тестів на SARS-CoV-2. Із них 5825 - за останню добу, свідчать дані ЦГЗ.

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Рекордна кількість одужань від COVID-19

Усього від хвороби, яку викликає коронавірус, з початку епідемії померла 201 людина. Таким чином за минулу добу було зафіксовано вісім нових летальних випадків унаслідок COVID-19.

Серед загальної кількості померлих більше чоловіків, ніж жінок, - 105 та 96 відповідно. А у віковому зрізі переважають особи, старші за 50 років, - їх частка від загальної кількості летальних випадків складає 86 відсотків.

Водночас з початку епідемії в Україні від COVID-19 одужали 782 людини. Таким чином за добу повторне лабораторне дослідження не виявило коронавірусу в організмі 181 людини. Це майже удвічі більше у порівнянні з попередньою добою і є рекордом від початку спостережень.

Масове зараження коронавірусом медиків

За даними ЦГЗ, близько 5,5 тисячі пацієнтів лікуються від COVID-19 амбулаторно, а 2627 людей було госпіталізовано. При цьому на апаратах штучної вентиляції легень перебувають 104 особи, серед них - одна дитина.

Серед інфікованих украй високою є частка медичних представників - 1574 людей. Утім, переважна більшість із них лікується вдома, лише 273 медики перебувають у лікарнях. 145 медичних працівників уже одужали.

Раніше мер Києва Віталій Кличко також звертав увагу на значну кількість медичних працівників серед інфікованих коронавірусом у столиці. За його оцінками, вони складають близько 10 відсотків від загальної кількості хворих на COVID-19.