Коронавірус в Україні: другу добу поспіль понад 680 нових заражень

В Україні станом на ранок п'ятниці, 12 червня, зареєстрували 683 нових випадків інфікування коронавірусом. Такі дані опублікував сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України. Цей показник став другим щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії. Дотеперішній антирекорд зафіксованих нових інфікованих коронавірусом був напередодні - 689 підтверджених інфікувань, а попередній був 4 червня - 588 випадків.

Водночас упродовж 24 останніх годин медики підтвердили 16 смертей унаслідок коронавірусної хвороби та 426 одужань, йдеться на сайті ЦГЗ.

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Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (112), місті Києві (95), Вінницькій області (81), Рівненській області (56), Харківській області (52) та Волинській області (47).

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Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 29 753 випадки інфікування COVID-19, 870 осіб померли від викликаного коронавірусом захворювання, а 13 567 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

Водночас напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань в 10 регіонах і більше.