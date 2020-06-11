 Коронавірус в Україні: другу добу поспіль понад 680 нових заражень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Україні: другу добу поспіль понад 680 нових заражень

В Україні за останню добу зафіксували 683 нових випадки COVID-19 - другий за кількістю показник з початку пандемії. 16 хворих померли. Найбільше інфікувань знову зареєстрували в Львівській області та місті Києві.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на ранок п'ятниці, 12 червня, зареєстрували 683 нових випадків інфікування коронавірусом. Такі дані опублікував сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України. Цей показник став другим щодо кількості виявлених випадків заражень з моменту спалаху пандемії. Дотеперішній антирекорд зафіксованих нових інфікованих коронавірусом був напередодні - 689 підтверджених інфікувань, а попередній був 4 червня - 588 випадків.

Водночас упродовж 24 останніх годин медики підтвердили 16 смертей унаслідок коронавірусної хвороби та 426 одужань, йдеться на сайті ЦГЗ.

Читайте також: МОЗ України: на COVID-19 захворіло понад п'ять тисяч медиків

Найбільше нових інфікувань за останню добу зафіксували у Львівській області (112), місті Києві (95), Вінницькій області (81), Рівненській області (56), Харківській області (52) та Волинській області (47).

Читайте також: Коронавірус і дезінфекція в українських дитсадках: неперевірена хімія і хаос компетенцій

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зафіксували 29 753 випадки інфікування COVID-19, 870 осіб померли від викликаного коронавірусом захворювання, а 13 567 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Нагадаємо, з 5 червня в Україні було послаблено карантинні обмеження: стали можливими повноцінне відкриття ресторанів, проведення релігійних заходів та внутрішні авіаперевезення.

Водночас напередодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не виключив можливості повернення до суворого карантину в разі критичного зростання кількості інфікувань в 10 регіонах і більше.

Дивитись відео 03:53

Теорії змови і коронавірус: чому люди не вірять науковцям і владі (26.05.2020)

DW.COM

МОЗ України готується до посилення карантину - Степанов

Через істотне погіршення епідемічної ситуації в Україні міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину. А іноземцям для в'їзду в Україну потрібно буде мати страховий поліс, попередив Максим Степанов. (11.06.2020)  

Також за темою

Ukraine | Coronavirus | Lockdown | Quarantäne | Kiew

МОЗ України готується до посилення карантину - Степанов 11.06.2020

Через істотне погіршення епідемічної ситуації в Україні міністерство охорони здоров'я готується до посилення карантину. А іноземцям для в'їзду в Україну потрібно буде мати страховий поліс, попередив Максим Степанов.

Ukraine: Lockerungen nach Corona Lockdown in Lwiw

Сім областей і Київ не готові до чергових послаблень карантину - Ляшко 05.06.2020

Нинішня епідемічна ситуація не дозволяє закладам громадського харчування в українській столиці та ще в семи областях країни приймати відвідувачів у приміщеннях, зазначив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Ukraine Coronavirus Labor

Коронавірус в Україні: знову понад 500 нових випадків за добу 05.06.2020

За останню добу в Україні зафіксовано 553 нові випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Водночас одужали за добу 330 пацієнтів.

Реклама

Докладно

Deutschland Coronavirus Menschen mit Schutzmasken (picture-alliance/J. Eckel)

Коронавірус у ФРН - між мітингами й оргсклом

Єнс Турау - про життя в Німеччині в час пандемії коронавірусу.  

Віддалена робота

Дистанційна робота: соціологи з'ясували плюси й мінуси

Віддалена робота може бути більш продуктивною, ніж в офісі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  