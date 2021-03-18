Коронавірус в Україні: другий день поспіль більше 15 тисяч нових інфікувань

В Україні минулої доби підтвердили 15 850 нових випадків інфікування коронавірусом. Про це у п'ятницю, 19 березня, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Найбільшу кількість нових заражень зафіксували у Києві (1210), Львівській (1140), Київській (1134), Харківській (1085) та Вінницькій (948) областях.

Також за минулу добу було госпіталізовано 4 444 особи, померли 262 людини, у яких підтвердили інфікування коронавірусом.

Всього за добу провели 115 274 тестувань. З них методом ПЛР - 53 379, методом ІФА - 21 241, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 40 654.

Напередодні повідомлялося про 15 053 нових випадки інфікування коронавірусом в Україні.

За весь час від початку пандемії COVID-19 в Україні було підтверджено більше 1,5 мільйона випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. Померли 29 515 людей, у яких зафіксували зараження.

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