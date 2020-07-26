Коронавірус в Україні: вже п'ять діб - понад 1000 випадків щодня

Протягом минулої доби в Україні було підтверджено 1112 нових випадків COVID-19. Про це Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України повідомив у Facebook у неділю, 2 серпня.

Найбільше нових випадків COVID-19 було зафіксовано у Івано-Франківській, Львівській областях та Києві - 115, 112 та 110 відповідно. При цьому загальна кількість нових інфікувань у країні перевищила кількість одужань від хвороби на 861. Наразі у ЦГЗ налічують 30 900 активних випадків COVID-19 в Україні.

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Більше 1000 заражень коронавірусом п'ять днів поспіль

Показник виявлених за добу інфікувань COVID-19 вже вп'яте поспіль є більшим за одну тисячу. Так, напередодні він склав 1172 випадки, а 30 липня стало відомо про новий антирекорд добової кількості інфікованих коронавірусом в України - 1197 осіб.

Загалом з початку епідемії COVID-19 в Україні було виявлено 72 168 випадків інфікування коронавірусом. Майже 40 тисяч осіб вже одужали, а 1725 людей померли.