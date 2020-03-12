Коронавірус в США: Палата представників ухвалила багатомільярдний пакет допомоги

У п'ятницю, 13 березня, у Палаті представників Конгресу США було ухвалено багатомільярдний пакет допомоги, який дозволить надати американцям можливість безкоштовного тестування на наявність у них коронавірусу, забезпечить фінансування лікарняних, страхування на випадок безробіття та підтримає інші соціальні програми уряду.

"Три найбільш важливі частини цього законопроекту це - тестування, тестування, тестування", - зазначила спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, виступаючи у п'ятницю перед журналістами. За її словами, остаточне ухвалення документа дозволить тестувати на коронавірус навіть тих осіб, які не мають полісу медичного страхування.

Критика череззволікання з тестами на коронавірус

Адміністрацію Трампа зараз гостро критикують за вкрай повільне реагування на загрозу, яку собою становить новий коронавірус. Зокрема це стосується проблем із занадто незначним, на думку критиків, застосуванням тестів на хворобу COVID-19, що не дає можливості отримати об'єктивну картину епідемії коронавірусу у США.

Своєю чергою Трамп відкидає будь-які звинувачення щодо невчасного надання достатньої кількості тестів для широкого застосування. "Я не беру на себе жодної відповідальності", - заявив американський президент, під час оголошення надзвичайного стану у США через епідемію коронавірусу.

Дональд Трамп відкидає звинувачення у занадто повільному реагуванні на епідемію коронавірусу

При цьому сам Трамп поки відмовляється проходити тестування на коронавірус попри те, що він неодноразово прямо та опосередковано контактував із особами, у яких пізніше була виявлена нова хвороба.

Останні дані свідчать, що в США зафіксовано вже близько двох тисяч випадків інфікування коронавірусом. Від викликаної ним хвороби COVID-19 померли щонайменше 47 осіб, повідомляє агентство AFP.

Ухвалення Сенатом наступного тижня

Окрім безкоштовного тестування, законопроєкт, підтриманий у Палаті представників, передбачає надання до двох тижнів оплачуваних лікарняних та відпусток для догляду за родичем, який захворів. Також бізнес отримає податковий кредит, аби пом'якшити шкоду, яку завдає пандемія коронавірусу.

Ухвалення законопроєкту супроводжувалося жорсткими суперечками між демократами і республіканцями, однак зрештою компромісу було досягнуто. Після твіту Трампа, який заохотив представників Республіканської партії проголосувати за документ, його було ухвалено переважною більшістю голосів.

Очікується, що у понеділок за нього проголосує Сенат США, після чого Трамп підпише законопроєкт.

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