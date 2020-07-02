 Коронавірус в США: за добу рекордні 54 тисячі нових інфікованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2020

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Новини

Коронавірус в США: за добу рекордні 54 тисячі нових інфікованих

Число заражених коронавірусом у Сполучених Штатах стрімко зростає, втім, президент країни Трамп впевнений, що від хвороби залишились лише поодинокі спалахи.

Люди відпочивають в парку в Брукліні

Люди відпочивають в парку в Брукліні

У Сполучених Штатах Америки продовжує зростати кількість нових виявлених випадків коронавірусу. Як повідомили у четвер, 2 липня, у Центрі з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), за останні 24 години було в країні виявлено рекордні понад 54 тисяч нових випадків захворювання.

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Стрімке зростання числа інфікованих у США спостерігається вже кілька тижнів, однак раніше за добу заражалось в середньому 40 тисяч людей. Особливо сильно від коронавірусу постраждали Флорида, Техас, Аризона, Джорджія та Каліфорнія.

Загалом у США, де мешкає близько 330 мільйонів людей, коронавірусом заразились вже 2,7 мільйона, а померли 128 тисяч осіб.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що небезпека не є великою. За його словами, все ще залишаються поодинокі спалахи захворювання, але з ними швидко борються. "У нас є деякі райони, де ми гасимо полум'я пожеж (…) Зараз ми розуміємо цю страшну хворобу", - заявив він 2 липня.

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