Коронавірус в Росії: другий день поспіль менше 10 тисяч нових випадків

В Росії другий день поспіль кількість офіційно зареєстрованих нових випадків захворювання на COVID-19 тримається нижче позначки в 10 тисяч. Число померлих за добу знизилося до 94. Загалом в країні жертвами хвороби стала 2631 особа, повідомляє оперативний штаб з попередження поширення коронавірусу в неділю, 17 травня.

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"За останню добу в Росії зареєстровано 9 709 підтверджених випадків коронавірусної інфекції у 85 регіонах ", - повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення штабу.

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Минулої доби, 16 травня, в Росії було зафіксовано 9200 нових випадків, цей показник був мінімальним з 2 травня. У Москві за добу зафіксовано 3855 нових випадків захворювання.

Станом на ранок, 17 травня, в країні загалом зареєстрована понад 281 тисяча випадків захворювання на COVID-19, половину з них зафіксовано у Москві -142 тисячі випадків. Росія за кількістю інфікованих осіб, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), перебуває на другому місці в світі після США. Замикає "трійку" лідерів антирейтингу Великобританія.