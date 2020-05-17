 Коронавірус в Росії: другий день поспіль менше 10 тисяч нових випадків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус в Росії: другий день поспіль менше 10 тисяч нових випадків

В країні загалом зареєстровано понад 281 тисячу випадків захворювання на COVID-19, половина з них зафіксована у Москві.

Росіяни слухають звернення президента Путіна щодо ситуації з коронавірусом

Росіяни слухають звернення президента Путіна щодо ситуації з коронавірусом

В Росії другий день поспіль кількість офіційно зареєстрованих нових випадків захворювання на COVID-19 тримається нижче позначки в 10 тисяч. Число померлих за добу знизилося до 94. Загалом в країні жертвами хвороби стала 2631 особа, повідомляє оперативний штаб з попередження поширення коронавірусу в неділю, 17 травня.

Читайте також: Прессекретар Путіна повідомив, що в нього коронавірус

"За останню добу в Росії зареєстровано 9 709  підтверджених випадків коронавірусної інфекції у 85 регіонах ", - повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на повідомлення штабу.

Читайте також: Путін оголосив послаблення карантину в Росії

Минулої доби, 16 травня, в Росії було зафіксовано 9200 нових випадків, цей показник був мінімальним з 2 травня. У Москві за добу зафіксовано 3855 нових випадків захворювання.

Станом на ранок, 17 травня, в країні загалом зареєстрована понад 281 тисяча випадків захворювання на COVID-19, половину з них зафіксовано у Москві -142 тисячі випадків. Росія за кількістю інфікованих осіб, за даними Університету Джонса Хопкінса (США), перебуває на другому місці в світі після США. Замикає "трійку" лідерів антирейтингу Великобританія.

Дивитись відео 01:15

У Берліні відкрили спеціальну лікарню для хворих на COVID-19 (12.05.2020)

 

Також за темою

Tallinn Kulturhauptstadt 2011

Естонія скасовує режим надзвичайного стану 17.05.2020

З 18 травня в країні почне діяти програма з пом'якшення обмежень, запроваджених через епідемію COVID-19.

Brasilien | Opfer im Kampf gegen Corona | Dr. Jose Soares

У Бразилії кількість жертв COVID-19 подолала позначку у 15 тисяч осіб 17.05.2020

Бразильський штат Сан-Паулу обігнав Китай за кількістю смертей, пов'язаних з викликаною коронавірусом хворобою COVID-19.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Menschen auf der Straße

Коронавірус в Україні: за добу зафіксовано 433 нових випадки 17.05.2020

Станом на ранок 17 травня в Україні зафіксовано 18291 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

Реклама

Докладно

Демонстрація в Мюнхені противників карантину, серед учасників - і прихильники теорій змови, 9 травня

Коронавірус - ідеальне середовище для теорій змов

Чому зараз в часи коронавірусу теорії змови можуть стати небезпечнішими? Александер Ґерлах у коментарі для DW.  

нафта, США

Курс на диверсифікацію: США почали поставки нафти в Білорусь

Перший танкер із нафтою зі США для Білорусі прибуде до порту Клайпеди на початку червня.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  