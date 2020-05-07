Коронавірус в Грузії: як в країні запобігли спалаху епідемії COVID-19 після Великодня

У Грузії рекордно низька на Кавказі статистика заражень вірусом SARS-CoV-2 та померлих від пневмонії COVID-19. Станом на 7 травня в країні було всього 615 інфікованих і 9 померлих за населення 3,7 мільйона ​​людей. Заходи уряду зі стримування епідемії експерти називають зразком активного реагування. Відразу після виявлення нульового пацієнта наприкінці лютого в країні почали скасовувати авіарейси і закривати кордони. На початку березня закрили школи, культурні установи і гірськолижні курорти. В середині березня вже не працювала більшість готелів, ресторанів, а всі масові заходи відклали на невизначений термін.

Найбільше побоювань в контексті пандемії викликав Великдень, який християни східного обряду, до яких належить більшість грузинів, цього року святкували 19 квітня. Його називали найскладнішим в історії: в разі масового відвідування нічного літургії і кладовищ різкий спалах епідемії здавався неминучим. Тим часом церква в Грузії - другий після армії інститут за рівнем довіри, і від дій уряду залежало, чи зроблять люди вибір на користь релігії, чи прислухаються до рекомендацій медиків. Напередодні Великодня в країні було 370 випадків захворювання на COVID-19 і три летальні випадки.

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Понад місяць в режимі надзвичайного стану: штраф за порушення обмежень - 860 євро

Режим надзвичайного стану оголосили в Грузії за 20 днів до Великодня і ще досі не скасували. Купити можна тільки продукти і ліки. Не працює громадський транспорт, діє комендантська година і заборона на зібрання понад трьох осіб. Заходити в магазини, аптеки і банки без маски заборонено. Всюди в місті чергують поліцейські патрулі.

У перші ж дні після запровадження карантинних заходів в Тбілісі були показово оштрафовані кілька десятків порушників, в тому числі людей, які збиралися на супри - традиційні грузинські застілля під відкритим небом. Якраз після таких зібрань на сході країни в березні почалися зараження, після чого два регіони були повністю закриті на карантин. Штраф за порушення режиму становить 3000 ларі (860 євро). Для порівняння: зарплата санітарки в інфекційному госпіталі Тбілісі становить 400 ларі (115 євро).

У Грузії понад місяць чинний режим надзвичайного стану

Уряд не домовився з патріархом і знайшов обхідний шлях

Домовитися з Патріархією про закриття храмів влада намагалася понад місяць. Але 87-річний грузинський патріарх Ілія II відмовився визнавати комендантську годину і оголосив, що особисто проведе великодню службу в кафедральному соборі Цмінда Самеба.

Прем'єр-міністру Георгію Гахарії залишалося або вступати з патріархом в жорстку конфронтацію, або придумати інший спосіб знизити ризики для людей. Варіант конфронтації був практично виключений, кажуть експерти, оскільки позиція церкви є чи не вирішальною для підсумків парламентських виборів, які заплановані в Грузії на жовтень, і псувати стосунки з патріархом влада б не стала.

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"Було зрозуміло відразу, що на відкритий конфлікт ніхто не наважиться, занадто високий авторитет церкви в суспільстві, - вважає голова відділення німецького Фонду імені Гайнріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) на Південному Кавказі Штефан Майстер (Stefan Meister). - За цих умов уряд вирішив піти обхідним шляхом. А саме - крок за кроком обмежити мобільність громадян".

Суворі обмеження

За тиждень до свята були перекриті в'їзди і виїзди для чотирьох найбільших міст Грузії, щоб люди не роз'їхалися по країні до родичів. Закрили також цвинтарі, куди віряни зазвичай йдуть в неділю. Всередині міст на п'ять днів було зупинено рух особистого автотранспорту. Охочим відвідати великодню літургію залишалося йти до церкви пішки і провести там всю ніч з 21:00 до 06:00.

Перед Великоднем у Грузії обмежили навіть рух приватного автотранспорту

Напередодні Великодня міністерка охорони здоров'я Катерина Тікарадзе не захотіла відповідати на запитання журналістів, чи передається вірус через ложку для причастя. Але водночас прем'єр Гахарія особисто закликав кожного грузина "залишитися вдома і захистити церкву". Більш жорстко висловився заступник директора Національного центру з контролю захворювань Паата Імнадзе. Якщо віряни підуть на службу, сказав він, то країна втратить рахунок могилам.

"Нам пощастило, що завдяки закликам лікарів люди вирішили не йти до церкви", - зазначає Ека Гігаурі, виконавча директорка грузинського відділення Transparency International. На її думку, в умовах загальної розгубленості вирішальну роль зіграла висока довіра до медиків - як з боку влади, так і з боку суспільства.

Антисептик біля входу: настоятель храму про самообмеження і свободу

Тбіліський Хрестовоздвиженський храм зазвичай у великодню ніч вміщує 800 вірян. Цього року прийшли лише кілька десятків. Настоятель Феодор Гігнадзе звернувся до парафіян у Facebook з пропозицією самоорганізуватися і обмежити себе в радості з солідарності до тих, хто прийти не зможе. "Покірність державі, коли вона турбується про людей, є християнським обов'язком", - переконаний протоієрей.

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Біля входу до церкви висить антисептик. Для настоятеля це є проявом творчості і свободи, важливих цінностей здорового парафіяльного життя: "З огляду на допомогу живого Бога, це дозволяє подолати будь-які труднощі з гідністю. Більш того, з можливістю гарантованої перемоги". Одна з чотирьох тбіліських клінік, підготовлених для прийняття пацієнтів з COVID-19, розташована в п'яти хвилинах від його храму.

Грузинська православна церква відмовилася визнавати комендантську годину в країні

Як поводилися на Великдень парафіяни

Таких священиків, як Феодор Гігнадзе, в країні небагато. Серед самих вірян - на тлі суперечностей між патріархією і державою - сформувалося різне ставлення до рекомендацій уряду. Пенсіонерка Софіо, вірянка Верхньої Віфлеємської церкви, була на великодній літургії і запобіжні заходи вважає зайвими. "Я не вірю в вірус, я вірю в Бога, - терпляче пояснює вона. - Мені треба онуків годувати, тому замість масок я сьогодні куплю борошна".

45-річна Лейла, менеджерка продуктового магазину, маску носить на роботі, а походи до церкви заборонила собі сама: "Я вірю, відвідую храм, але не зараз. На Великдень не ходила, керуючись здоровим глуздом".

"Плато досягнуто, піку не буде"

На десятий день після Великодня в країні налічувалося 511 заражених і шість смертей. "Плато досягнуто, піку не буде", - констатувала глава МОЗ Катерина Тікарадзе, не чекаючи закінчення двотижневого інкубаційного періоду. Добовий приріст інфікованих стабілізувався на позначці в близько 25.

Це означає, що заходи допомогли, кажуть експерти. Спрацювали і заборони на пересування людей, і поодинокі звернення настоятелів, і емоційні виступи медиків, яким влада в незручній для себе ситуації відвела роль агітаторів. Наприкінці квітня прем'єр-міністр Гахарія оголосив про план зняття обмежень в чотири етапи.