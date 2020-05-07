Коронавірус в Грузії: як в країні запобігли спалаху епідемії COVID-19 після Великодня

У Грузії побоювалися, що після Великодня в країні стрімко зросте кількість інфікованих коронавірусом. Церква відмовилася підтримати заходи уряду, але влада знайшла спосіб запобігти масовому зараженню вірян.
У Грузії рекордно низька на Кавказі статистика заражень вірусом SARS-CoV-2 та померлих від пневмонії COVID-19. Станом на 7 травня в країні було всього 615 інфікованих і 9 померлих за населення 3,7 мільйона людей. Заходи уряду зі стримування епідемії експерти називають зразком активного реагування. Відразу після виявлення нульового пацієнта наприкінці лютого в країні почали скасовувати авіарейси і закривати кордони. На початку березня закрили школи, культурні установи і гірськолижні курорти. В середині березня вже не працювала більшість готелів, ресторанів, а всі масові заходи відклали на невизначений термін.
Найбільше побоювань в контексті пандемії викликав Великдень, який християни східного обряду, до яких належить більшість грузинів, цього року святкували 19 квітня. Його називали найскладнішим в історії: в разі масового відвідування нічного літургії і кладовищ різкий спалах епідемії здавався неминучим. Тим часом церква в Грузії - другий після армії інститут за рівнем довіри, і від дій уряду залежало, чи зроблять люди вибір на користь релігії, чи прислухаються до рекомендацій медиків. Напередодні Великодня в країні було 370 випадків захворювання на COVID-19 і три летальні випадки.
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Понад місяць в режимі надзвичайного стану: штраф за порушення обмежень - 860 євро
Режим надзвичайного стану оголосили в Грузії за 20 днів до Великодня і ще досі не скасували. Купити можна тільки продукти і ліки. Не працює громадський транспорт, діє комендантська година і заборона на зібрання понад трьох осіб. Заходити в магазини, аптеки і банки без маски заборонено. Всюди в місті чергують поліцейські патрулі.
У перші ж дні після запровадження карантинних заходів в Тбілісі були показово оштрафовані кілька десятків порушників, в тому числі людей, які збиралися на супри - традиційні грузинські застілля під відкритим небом. Якраз після таких зібрань на сході країни в березні почалися зараження, після чого два регіони були повністю закриті на карантин. Штраф за порушення режиму становить 3000 ларі (860 євро). Для порівняння: зарплата санітарки в інфекційному госпіталі Тбілісі становить 400 ларі (115 євро).
Уряд не домовився з патріархом і знайшов обхідний шлях
Домовитися з Патріархією про закриття храмів влада намагалася понад місяць. Але 87-річний грузинський патріарх Ілія II відмовився визнавати комендантську годину і оголосив, що особисто проведе великодню службу в кафедральному соборі Цмінда Самеба.
Прем'єр-міністру Георгію Гахарії залишалося або вступати з патріархом в жорстку конфронтацію, або придумати інший спосіб знизити ризики для людей. Варіант конфронтації був практично виключений, кажуть експерти, оскільки позиція церкви є чи не вирішальною для підсумків парламентських виборів, які заплановані в Грузії на жовтень, і псувати стосунки з патріархом влада б не стала.
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"Було зрозуміло відразу, що на відкритий конфлікт ніхто не наважиться, занадто високий авторитет церкви в суспільстві, - вважає голова відділення німецького Фонду імені Гайнріха Белля (Heinrich-Böll-Stiftung) на Південному Кавказі Штефан Майстер (Stefan Meister). - За цих умов уряд вирішив піти обхідним шляхом. А саме - крок за кроком обмежити мобільність громадян".
Суворі обмеження
За тиждень до свята були перекриті в'їзди і виїзди для чотирьох найбільших міст Грузії, щоб люди не роз'їхалися по країні до родичів. Закрили також цвинтарі, куди віряни зазвичай йдуть в неділю. Всередині міст на п'ять днів було зупинено рух особистого автотранспорту. Охочим відвідати великодню літургію залишалося йти до церкви пішки і провести там всю ніч з 21:00 до 06:00.
Напередодні Великодня міністерка охорони здоров'я Катерина Тікарадзе не захотіла відповідати на запитання журналістів, чи передається вірус через ложку для причастя. Але водночас прем'єр Гахарія особисто закликав кожного грузина "залишитися вдома і захистити церкву". Більш жорстко висловився заступник директора Національного центру з контролю захворювань Паата Імнадзе. Якщо віряни підуть на службу, сказав він, то країна втратить рахунок могилам.
"Нам пощастило, що завдяки закликам лікарів люди вирішили не йти до церкви", - зазначає Ека Гігаурі, виконавча директорка грузинського відділення Transparency International. На її думку, в умовах загальної розгубленості вирішальну роль зіграла висока довіра до медиків - як з боку влади, так і з боку суспільства.
Антисептик біля входу: настоятель храму про самообмеження і свободу
Тбіліський Хрестовоздвиженський храм зазвичай у великодню ніч вміщує 800 вірян. Цього року прийшли лише кілька десятків. Настоятель Феодор Гігнадзе звернувся до парафіян у Facebook з пропозицією самоорганізуватися і обмежити себе в радості з солідарності до тих, хто прийти не зможе. "Покірність державі, коли вона турбується про людей, є християнським обов'язком", - переконаний протоієрей.
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Біля входу до церкви висить антисептик. Для настоятеля це є проявом творчості і свободи, важливих цінностей здорового парафіяльного життя: "З огляду на допомогу живого Бога, це дозволяє подолати будь-які труднощі з гідністю. Більш того, з можливістю гарантованої перемоги". Одна з чотирьох тбіліських клінік, підготовлених для прийняття пацієнтів з COVID-19, розташована в п'яти хвилинах від його храму.
Як поводилися на Великдень парафіяни
Таких священиків, як Феодор Гігнадзе, в країні небагато. Серед самих вірян - на тлі суперечностей між патріархією і державою - сформувалося різне ставлення до рекомендацій уряду. Пенсіонерка Софіо, вірянка Верхньої Віфлеємської церкви, була на великодній літургії і запобіжні заходи вважає зайвими. "Я не вірю в вірус, я вірю в Бога, - терпляче пояснює вона. - Мені треба онуків годувати, тому замість масок я сьогодні куплю борошна".
45-річна Лейла, менеджерка продуктового магазину, маску носить на роботі, а походи до церкви заборонила собі сама: "Я вірю, відвідую храм, але не зараз. На Великдень не ходила, керуючись здоровим глуздом".
"Плато досягнуто, піку не буде"
На десятий день після Великодня в країні налічувалося 511 заражених і шість смертей. "Плато досягнуто, піку не буде", - констатувала глава МОЗ Катерина Тікарадзе, не чекаючи закінчення двотижневого інкубаційного періоду. Добовий приріст інфікованих стабілізувався на позначці в близько 25.
Це означає, що заходи допомогли, кажуть експерти. Спрацювали і заборони на пересування людей, і поодинокі звернення настоятелів, і емоційні виступи медиків, яким влада в незручній для себе ситуації відвела роль агітаторів. Наприкінці квітня прем'єр-міністр Гахарія оголосив про план зняття обмежень в чотири етапи.