Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що "не бачить" коронавірус і вважає ситуацію з COVID-19 психозом. Тим часом незалежні журналісти і блогери повідомляють про "переповнені лікарні" у Вітебську.
Лікарка з вітебської швидкої допомоги Наталя Ларіонова на своїй сторінці у соцмережах написала, що ситуація з коронавірусом у Вітебську стає неконтрольованою. Після того, як вона це запостила, її викликали в прокуратуру. Білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово давав зрозуміти, що не вважає ситуацію з коронавірусом серйозною. При цьому, за словами деяких блогерів та опозиціонерів, у Вітебську переповнені лікарні. Ось, что відбувається в місті.
За словами Олександра Лукашенка, у Білорусі порівняно спокійно, а Росія вся палахтить. Він звернув увагу на те, що в Білорусі й Росії немає делімітованого кордону. (16.03.2020)
Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)
Вірусологи говорять про три стратегії боротьби з коронавірусом. Кожен з цих сценаріїв має свої плюси і мінуси. Але абсолютним пріоритетом залишається людське життя. Дивіться у поясненні DW. (26.03.2020)
Як швидко людство отримає вакцину від коронавірусу? Від цього залежить обсяг втрат від пандемії. У цьому змаганні з Covid-19 науковці з Німеччини, США та Китаю і співпрацюють, і конкурують одночасно. (20.03.2020)