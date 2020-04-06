 Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.04.2020

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Політика й суспільство

Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко каже, що "не бачить" коронавірус і вважає ситуацію з COVID-19 психозом. Тим часом незалежні журналісти і блогери повідомляють про "переповнені лікарні" у Вітебську.

Олександр Лукашенко недооцінює ситуацію з коронавірусом?

Олександр Лукашенко недооцінює ситуацію з коронавірусом?

Лікарка з вітебської швидкої допомоги Наталя Ларіонова на своїй сторінці у соцмережах написала, що ситуація з коронавірусом у Вітебську стає неконтрольованою. Після того, як вона це запостила, її викликали в прокуратуру. Білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово давав зрозуміти, що не вважає ситуацію з коронавірусом серйозною. При цьому, за словами деяких блогерів та опозиціонерів, у Вітебську переповнені лікарні. Ось, что відбувається в місті.


 

DW.COM

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