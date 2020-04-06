Коронавірус в Білорусі: що приховує Лукашенко (відео)

Лікарка з вітебської швидкої допомоги Наталя Ларіонова на своїй сторінці у соцмережах написала, що ситуація з коронавірусом у Вітебську стає неконтрольованою. Після того, як вона це запостила, її викликали в прокуратуру. Білоруський президент Олександр Лукашенко неодноразово давав зрозуміти, що не вважає ситуацію з коронавірусом серйозною. При цьому, за словами деяких блогерів та опозиціонерів, у Вітебську переповнені лікарні. Ось, что відбувається в місті.



