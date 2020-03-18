Коронавірус виявили у дружини народного депутата Сергія Шахова

Дружина народного депутата України Сергія Шахова також інфікована коронавірусом. Про другий випадок зараження в Київській області повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 19 березня.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

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У свою чергу, сам Шахов у відео у соцмережі Facebook уточнив, що коронавірусом інфікувалася його дружина. За його словами, її стан задовільний. Тепер його мама і сестра очікують результатів аналізів на коронавірус.

Крім того, у Київській ОДА заявили, що в області виявили п'ять випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, ще двоє - у Києво-Святошинському районі, а одна особа - у Броварах (підозра не підтвердилась).

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно виявили 16 випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок нього померли двоє людей.

Дивитись відео 06:04 Поділитись Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про Covid-19 (17.03.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ZafD Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про Covid-19 (17.03.2020)