 Коронавірус виявили у дружини народного депутата Сергія Шахова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус виявили у дружини народного депутата Сергія Шахова

Лікарі підтвердили коронавірус у дружини народного депутата України Сергія Шахова, який також інфікований COVID-19. Лікарі розцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.

Лікарі підтвердили коронавірус у дружини народного депутата України Сергія Шахова

Лікарі підтвердили коронавірус у дружини народного депутата України Сергія Шахова

Дружина народного депутата України Сергія Шахова також інфікована коронавірусом. Про другий випадок зараження в Київській області повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 19 березня.

Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Як живе Україна під карантинним контролем

У свою чергу, сам Шахов у відео у соцмережі Facebook уточнив, що коронавірусом інфікувалася його дружина. За його словами, її стан задовільний. Тепер його мама і сестра очікують результатів аналізів на коронавірус.

Крім того, у Київській ОДА заявили, що в області виявили п'ять випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, ще двоє - у Києво-Святошинському районі, а одна особа - у Броварах (підозра не підтвердилась).

Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно виявили 16 випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок нього померли двоє людей

Дивитись відео 06:04

Коронавірус: "Віденська клініка" не рекомендує, або 10 фейків про Covid-19 (17.03.2020)

Дивитись відео 06:29

Як роблять тести на коронавірус і чому не всім охочим? (18.03.2020)

Також за темою

Coronavirus (2019-nCoV)

Народний депутат України Сергій Шахов інфікувався коронавірусом 18.03.2020

Народний депутат України Сергій Шахов заявив, що інфікувався коронавірусом, утім, його стан задовільний. Міністерство охорони здоров'я вже підтвердило цю інформацію. Шахов був відсутній у парламенті 16 та 17 березня.

Ukraine Kiew Denys Shmygal, Minister für Kommunen

Коронавірус: уряд України створить стабілізаційний фонд 18.03.2020

Уряд України створить стабілізаційний фонд, щоб подолати наслідки поширення коронавірусу. Крім того, у Київській області запровадили режим надзвичайної ситуації.

Реклама

Докладно

Ukraine Konflikt Ost-Ukraine & Russland | Novotroitske | Coronavirus | Gesundheitskontrolle (Getty Images/AFP/S. Volsky)

Як коронавірус ізолює людей на Донбасі

Карантин болюче вдарив по громадянах, чиї домівки або рідні опинились по інший бік лінії фронту на сході України.  

Порожні полиці в супермаркеті - незвична картина для німців

Чи загрожує німцям дефіцит продуктів харчування?

Влада ФРН стверджує, що продуктів у країні вистачить на всіх, а ризик підхопит коронавірус з упаковки - мінімальний.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  