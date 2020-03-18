Коронавірус виявили у дружини народного депутата Сергія Шахова

Лікарі підтвердили коронавірус у дружини народного депутата України Сергія Шахова, який також інфікований COVID-19. Лікарі розцінюють їхній стан, як середньої тяжкості.
Дружина народного депутата України Сергія Шахова також інфікована коронавірусом. Про другий випадок зараження в Київській області повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у четвер, 19 березня.
"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання на коронавірус. Це жінка, член родини першого хворого в Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.
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У свою чергу, сам Шахов у відео у соцмережі Facebook уточнив, що коронавірусом інфікувалася його дружина. За його словами, її стан задовільний. Тепер його мама і сестра очікують результатів аналізів на коронавірус.
Крім того, у Київській ОДА заявили, що в області виявили п'ять випадків підозри на захворювання. З них двоє людей госпіталізовані у Білій Церкві, ще двоє - у Києво-Святошинському районі, а одна особа - у Броварах (підозра не підтвердилась).
Раніше повідомлялося, що в Україні офіційно виявили 16 випадків інфікування коронавірусом. Внаслідок нього померли двоє людей.