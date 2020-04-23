Коронавірус: Бельгія почне поступово скасовувати обмеження з травня

Із 4 травня Бельгія почне поетапно скасовувати обмежувальні заходи, запроваджені через епідемію COVID-19 у країні. Про це ввечері п'ятниці, 24 квітня, після засідання Національної ради безпеки у Брюсселі заявила прем'єр-міністерка країни Софі Вільмес.

"Вірус, як і раніше, активно присутній і залишається небезпечним для населення. Заходи безпеки мають підтримуватися в період виходу з режиму ізоляції", - наголосила Вільмес.

За словами глави бельгійського уряду, планові дати виходу з карантину не варто вважати остаточними, адже вони базуються на гіпотезах та прогнозах. Тому у разі погіршення ситуації обмежувальні заходи можуть запроваджуватися знову, додала вона.

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Прем'єр-міністерка Бельгії Софі Вільмес оголосила план поступового пом'якшення карантину в країні

Маски будуть обов'язковими у транспорті

Вільмес зазначила, що протягом усього періоду поступової відмови від карантину зберігатимуться обмеження контактів між людьми та необхідність соціального дистанціювання. Також влада наполягає на суворому дотриманні правил особистої гігієни і закликає залишатися вдома у разі появи симптомів хвороби.

Також жителів Бельгії закликають до носіння захисних масок. Вони будуть обов'язковими у громадському транспорті для осіб, старших за 12 років, починаючи з 4 травня. При цьому влада країни визнає, що маски вважаються недостатнім захистом.

Уряд гарантує для кожного громадянина безкоштовне отримання двох фільтрів для масок. В інтернеті будуть розміщені інструкції з їхнього виготовлення, а самі маски треба буде прасувати після кожного використання. З огляду на потребу в матеріалах для саморобних захисних масок з 29 квітня у країні запрацюють магазини тканин.

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Через коронавірус бари у Бельгії залишатимуться зачиненими невизначений час

Етапи пом'якшення карантину проти COVID-19

За словами Вільмес, заходи з поступового скасування обмежень відбуватимуться у три етапи. Так, перша фаза стартуватиме 4 травня і передбачатиме розширення роботи громадського транспорту. Дистанційна робота має й надалі здійснюватися там, де це можливо, а людей закликають залишати домівки лише за необхідності.

З початком другої фази з 11 травня очікується відкриття усіх видів магазинів незалежно від площі чи профілю торгівлі. 18 травня будуть відкриті музеї та дозволена активність на свіжому повітрі у кількості більше двох осіб за умови дотримання безпечної відстані між людьми. Також поступово почнуть свою роботу навчальні заклади та відкриються перукарні.

Третя фаза має розпочатися не раніше 8 червня. Вона передбачатиме поступове відкриття ресторанів, хоча кафе та бари відкриються пізніше.

Поки не уточненою залишається потенційна дата початку роботи кінотеатрів. Масові заходи та фестивалі поки залишаються повністю забороненими.

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