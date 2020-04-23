 Коронавірус: Бельгія почне поступово скасовувати обмеження з травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Коронавірус: Бельгія почне поступово скасовувати обмеження з травня

В уряді Бельгії озвучили план скасування обмежень, пов'язаних із епідемією COVID-19. Режим ізоляції поступово пом'якшуватимуть, починаючи з 4 травня.

Безлюдна через протикоронавірусні обмеження центральна площа Брюсселя, столиці Бельгії

Безлюдна через протикоронавірусні обмеження центральна площа Брюсселя, столиці Бельгії

Із 4 травня Бельгія почне поетапно скасовувати обмежувальні заходи, запроваджені через епідемію COVID-19 у країні. Про це ввечері п'ятниці, 24 квітня, після засідання Національної ради безпеки у Брюсселі заявила прем'єр-міністерка країни Софі Вільмес.

"Вірус, як і раніше, активно присутній і залишається небезпечним для населення. Заходи безпеки мають підтримуватися в період виходу з режиму ізоляції", - наголосила Вільмес.

За словами глави бельгійського уряду, планові дати виходу з карантину не варто вважати остаточними, адже вони базуються на гіпотезах та прогнозах. Тому у разі погіршення ситуації обмежувальні заходи можуть запроваджуватися знову, додала вона. 

Читайте також: Більшість європейців схвалює обмеження через коронавірус - опитування 

Прем'єр-міністерка Бельгії Софі Вільмес оголосила план поступового пом'якшення карантину в країні

Прем'єр-міністерка Бельгії Софі Вільмес оголосила план поступового пом'якшення карантину в країні

Маски будуть обов'язковими у транспорті

Вільмес зазначила, що протягом усього періоду поступової відмови від карантину зберігатимуться обмеження контактів між людьми та необхідність соціального дистанціювання. Також влада наполягає на суворому дотриманні правил особистої гігієни і закликає залишатися вдома у разі появи симптомів хвороби.

Також жителів Бельгії закликають до носіння захисних масок. Вони будуть обов'язковими у громадському транспорті для осіб, старших за 12 років, починаючи з 4 травня. При цьому влада країни визнає, що маски вважаються недостатнім захистом.

Уряд гарантує для кожного громадянина безкоштовне отримання двох фільтрів для масок. В інтернеті будуть розміщені інструкції з їхнього виготовлення, а самі маски треба буде прасувати після кожного використання. З огляду на потребу в матеріалах для саморобних захисних масок з 29 квітня у країні запрацюють магазини тканин.

Читайте також: Пом'якшення карантину в Європі: різні шляхи виходу з локдауну 

Через коронавірус бари у Бельгії залишатимуться зачиненими невизначений час

Через коронавірус бари у Бельгії залишатимуться зачиненими невизначений час

Етапи пом'якшення карантину проти COVID-19

За словами Вільмес, заходи з поступового скасування обмежень відбуватимуться у три етапи. Так, перша фаза стартуватиме 4 травня і передбачатиме розширення роботи громадського транспорту. Дистанційна робота має й надалі здійснюватися там, де це можливо, а людей закликають залишати домівки лише за необхідності. 

З початком другої фази з 11 травня очікується відкриття усіх видів магазинів незалежно від площі чи профілю торгівлі. 18 травня будуть відкриті музеї та дозволена активність на свіжому повітрі у кількості більше двох осіб за умови дотримання безпечної відстані між людьми. Також поступово почнуть свою роботу навчальні заклади та відкриються перукарні.

Третя фаза має розпочатися не раніше 8 червня. Вона передбачатиме поступове відкриття ресторанів, хоча кафе та бари відкриються пізніше.

Поки не уточненою залишається потенційна дата початку роботи кінотеатрів. Масові заходи та фестивалі поки залишаються повністю забороненими.

Дивитись відео 02:14

Які маски найкраще захищають від коронавірусу

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    З Уханю тепер можна виїхати

    У перші години після відкриття китайського Уханю 8 квітня - через 76 днів з моменту його ізоляції у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу SARS-CoV-28 - близько 65 тисяч осіб виїхали з міста. Йдеться про тих, хто скористався залізницею й літаками. На світлині - пасажири на залізничному вокзалі Уханю.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Перший потяг за 76 днів

    Перший за кілька місяців потяг виїхав із 11-мільйонного адміністративного центру провінції Хубей о 0:50 за місцевим часом. Одночасно з цим були відкриті автомобільні шляхи із та до міста.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    В Ухані скасували карантин

    8 квітня влада Китаю зняла карантинні обмеження в Ухані. Місто з населенням понад 11 мільйонів осіб із 23 січня було повністю ізольованим від зовнішнього світу через виявлені в ньому випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2, що викликає небезпечне захворювання COVID-19. Ухань став містом, де почалася пандемія коронавірусу. На фото - поліція Уханю розбирає захисну загорожу.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Цифри, що вселяють надію

    Влада міста стверджує, що в Ухані не фіксують нових випадків зараження коронавірусом. За офіційними даними, від початку епідемії в КНР одужали 93 відсотки інфікованих. Кількість тих, хто заразився, склала близько 82 тисяч осіб. Офіційний показник смертності від COVID-19 - чотири відсотки. Владу КНР критикують через замовчування масштабів епідемії і точної кількості хворих та померлих.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Справжній привід для радості

    Ухань перебував в умовах суворого карантину більше двох місяців. З кінця березня влада почала поступово знімати обмеження. Нині ж усі здорові жителі Уханю можуть вільно пересуватися містом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Ухань повністю відновлює транспортне сполучення

    Заборону на в'їзд до міста та виїзд із нього вже зняли. Почали курсувати потяги та літаки, також було відновлено міжміське автомобільне сполучення. Але поки все повернеться до нормального життя, ще має пройти певний час. На фото - дезінфекція залізничної платформи в Ухані для боротьби з коронавірусом.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Поступово запускаються й виробничі потужності

    Ухань - центр великого промислового регіону Китаю - провінції Хубей. За даними Forbes, до спалаху епідемії очікувалося зростання ВВП провінції на 7,5-7,8 відсотка. Ухань займав дев'яте місце за сукупністю економічних показників серед усіх міст КНР. Бізнес у місті був представлений широким спектром виробництв - від біомедицини до автозапчастин. Зараз воно має подолати наслідки епідемії.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Небезпека ще не минула

    Попри скасування карантинних обмежень представник Державного комітету з питань охорони здоров'я Китаю Мі Фен заявив, що ймовірність відновлення епідемії коронавірусу в континентальній частині Китаю залишається відносно високою через завезення інфекції з-за кордону. Зафіксовано вже понад 700 подібних випадків.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Зелений для всіх

    Під час карантину пересування жителів Уханю було під тотальним контролем. Влада стежила за ними за допомогою QR-кодів, вбудованих у платіжну систему Alipay і соціальну мережу Wechat. Кожен користувач автоматично отримував статус здоров'я - зелений, жовтий або червоний. Тільки ті, хто мав зелений, могли залишити домівки та піти на роботу. Нині ж усі жителі Уханю нарешті отримали зелений статус.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    У жителів Уханю з'явилась надія

    Після скасування карантину в жителів Уханю, які першими зіткнулися зі смертельною небезпекою, знову з'явилася надія. Життя потихеньку повертається в нормальне річище. Але коронавірус продовжує стрімко поширюватися світом. І небезпека ще не минула.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Хвилина мовчання на згадку про померлих

    4 квітня мешканці Китаю вшанували пам'ять жертв COVID-19. На фотографії - китайські лікарі під час хвилини мовчання. В Ухані у грудні 2019 року було виявлено перший випадок захворювання. 11 січня Пекін офіційно заявив про першого хворого, який помер від наслідків коронавірусної інфекції. Усього, за даними китайської влади, від COVID-19 у континентальному Китаї померли понад 3 330 осіб.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Герої, яких пам'ятатимуть

    Китайський лікар-офтальмолог Лі Веньлян був першим, хто забив на сполох у зв'язку з поширенням коронавірусу. Він повідомляв у соцмережах про випадки смертельно небезпечного захворювання. За що влада КНР його покарала. 1 лютого лікар і сам заразився коронавірусом і через тиждень помер від наслідків COVID-19. На фото - портрет лікаря і квіти у пам'ять про нього біля шпиталю в Ухані.

  • Ухань, COVID-10, коронавірус, Китай

    Життя після карантину: приклад китайського Уханю, який подолав епідемію

    Потрібен час, аби прийти до тями

    Усьому світові знадобиться час, щоб подолати наслідки пандемії коронавірусу. В Ухані і у всій провінції Хубей, за офіційними даними, нараховується найбільша в КНР кількість померлих від захворювання COVID-19. Кількість жертв коронавірусу в усьому світі сягнула понад 95 тисяч людей. Окрім Китаю, найбільше від пандемії постраждали США і Європа.

    Автор: Наталія Позднякова, Олексій Яковійчук


Також за темою

Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus

Нові дослідження: хлорохін підвищує ризик летальності при COVID-19 23.04.2020

Лікування пацієнтів з COVID-19 занадто високими дозами протималярійного препарату може спричинити серйозну аритмію. Низка досліджень засвідчила підвищений ризик летальності та брак покращення у пацієнтів.

Ukraine Kiew | Parlamentssitzung: Neugewählter Premierminister Denis Shmygal

Шмигаль: Наступні два роки Україна житиме у боротьбі з коронавірусом 22.04.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль очікує, що боротьба з коронавірусом триватиме два роки. Уряд планує пом'якшення карантинних заходів не раніше 11 травня.

BdT Coronavirus – Dresden

Німецька філософиня: Пандемія - це нагода сповільнитися 24.04.2020

Пандемія COVID-19, яка охопила практично весь світ, викликає в людей страх, тривогу і навіть паніку. Утім, існує й оптимістичніший погляд на ситуацію, що склалася.

Реклама

Докладно

Лише за перші три місяці цього року в Україні зафіксували 23 інциденти, спрямованих проти активістів

Напади на громадських активістів тривають

Правозахисники відзначають збільшення безкарності нападників на громадських активістів.  

Переговори Євросоюзу та Великобританії щодо торговельної угоди

Брюссель непокоїть позиція Лондона щодо торгівлі

Черговий раунд переговорів між ЄС і Великобританією щодо майбутньої торговельної угоди не приніс результатів.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  