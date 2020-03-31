Коронавірусом інфікувався лікар, який контактував з Путіним

Головний лікар Денис Проценко 24 березня показував лікарню в Москві президенту Росії Володимиру Путіну. 31 березня стало відомо, що він інфікований новим коронавірусом.
Денис Проценко (ліворуч) та Володимир Путін під час відвідування президентом РФ лікарні 24 березня 2020 року
У головного лікаря міської клінічної лікарні № 40 в Москві Дениса Проценка діагностували зараження новим коронавірусом. Цю інформацію у вівторок, 31 березня, підтвердив сам Проценко в Facebook.
У цю лікарню привозять більшість пацієнтів з підозрою на COVID-19 у Москві. 24 березня цей медзаклад відвідав президент РФ Володимир Путін.
Лікар уточнив, що перебуває на карантині у своєму робочому кабінеті. "Дорогі друзі, дуже зворушений вашим занепокоєнням. Так, у мене позитивний тест на COVID-19, але відчуваю себе цілком добре. Ізолювався в своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", - написав він. "Думаю, що вироблений за цей місяць імунітет зробить свою справу", - додав медик.
За даними лікарів, стан Проценка задовільний. Зазначається, що всі, хто контактував з Проценком, здали аналізи.
Путін спілкувався з Проценком без захисного костюму
24 березня президент Росії Володимир Путін провів нараду з приводу коронавірусу, а потім приїхав в лікарню, яку очолює Проценко, разом з мером Москви Сергієм Собяніним і віцепрем'єркою Тетяною Голіковою. Тоді всі головні російські телеканали показали, як президент РФ оглядає медичну установу в жовтому захисному костюмі. Утім, Путін спілкувався з Денисом Проценком без цього костюма.
Російські ЗМІ, зокрема, поширили фотографію, де Путін, Собянін і Проценко спілкуються один з одним на ескалаторі. За ними стоять Голікова, глава Росспоживнагляду Анна Попова, керівник МОЗ Михайло Мурашко і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Причому з усіх них лише Пєсков - в масці.
У Кремлі закликали не хвилюватися про стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна після зустрічі з головним лікарем минулого тижня. "Путін регулярно тестується. Все нормально", - сказав агенції "Інтерфакс" речник президента РФ Дмитро Пєсков. Таким чином він відповів на питання, чи робив тест на коронавірус президент і яких заходів вжито в зв'язку з інформацією про виявлення коронавірусу у Проценка.
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