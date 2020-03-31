 Коронавірусом інфікувався лікар, який контактував з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2020

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Коронавірусом інфікувався лікар, який контактував з Путіним

Головний лікар Денис Проценко 24 березня показував лікарню в Москві президенту Росії Володимиру Путіну. 31 березня стало відомо, що він інфікований новим коронавірусом.

Денис Проценко та Володимир Путін під час відвідування президентом РФ лікарні 24 березня 2020 року

Денис Проценко (ліворуч) та Володимир Путін під час відвідування президентом РФ лікарні 24 березня 2020 року

У головного лікаря міської клінічної лікарні № 40 в Москві Дениса Проценка діагностували зараження новим коронавірусом. Цю інформацію у вівторок, 31 березня, підтвердив сам Проценко в Facebook.

У цю лікарню привозять більшість пацієнтів з підозрою на COVID-19 у Москві. 24 березня цей медзаклад відвідав президент РФ Володимир Путін.

Лікар уточнив, що перебуває на карантині у своєму робочому кабінеті. "Дорогі друзі, дуже зворушений вашим занепокоєнням. Так, у мене позитивний тест на COVID-19, але відчуваю себе цілком добре. Ізолювався в своєму кабінеті, де є всі умови для дистанційної роботи, управління та телемедичних консультацій", - написав він. "Думаю, що вироблений за цей місяць імунітет зробить свою справу", - додав медик.

За даними лікарів, стан Проценка задовільний. Зазначається, що всі, хто контактував з Проценком, здали аналізи.

Путін спілкувався з Проценком без захисного костюму

24 березня президент Росії Володимир Путін провів нараду з приводу коронавірусу, а потім приїхав в лікарню, яку очолює Проценко, разом з мером Москви Сергієм Собяніним і віцепрем'єркою Тетяною Голіковою. Тоді всі головні російські телеканали показали, як президент РФ оглядає медичну установу в жовтому захисному костюмі. Утім, Путін спілкувався з Денисом Проценком без цього костюма.

Російські ЗМІ, зокрема, поширили фотографію, де Путін, Собянін і Проценко спілкуються один з одним на ескалаторі. За ними стоять Голікова, глава Росспоживнагляду Анна Попова, керівник МОЗ Михайло Мурашко і прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Причому з усіх них лише Пєсков - в масці.

У Кремлі закликали не хвилюватися про стан здоров'я президента РФ Володимира Путіна після зустрічі з головним лікарем минулого тижня. "Путін регулярно тестується. Все нормально", - сказав агенції "Інтерфакс" речник президента РФ Дмитро Пєсков. Таким чином він відповів на питання, чи робив тест на коронавірус президент і яких заходів вжито в зв'язку з інформацією про виявлення коронавірусу у Проценка.

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