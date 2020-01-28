 Коронавірусом у Німеччині заразилися ще троє осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2020

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Новини

Коронавірусом у Німеччині заразилися ще троє осіб

Кількість інфікованих коронавірусом у Німеччині зросла до чотирьох осіб. Усі вони працюють в одній компанії, а джерелом вірусу стала їхня китайська колега, яка приїхала до Німеччини на тренінг.

Усі четверо інфікованих коронавірусом у Німеччині разом працюють у компанії Webasto у Баварії

Усі четверо інфікованих коронавірусом у Німеччині разом працюють у компанії Webasto у Баварії

Ще у трьох людей у Німеччині виявили коронавірус, відповідно кількість інфікованих ним в країні зросла до чотирьох осіб. Усі вони працюють у компанії Webasto у місті Штарнберг у федеральній землі Баварія, повідомляє агенція новин dpa.

Четверо інфікованих перебувають у лікарні "Швабінг" у Мюнхені. "Вони ізольовані і їм надають медичну допомогу", - розповіли у вівторок, 28 січня, у відомстві з охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів федеральної землі Баварія. Тепер лікарі обстежують тих осіб, які останнім часом контактували з інфікованими людьми.

Тим часом у німецькій компанії запевняють, що тісно контактують з місцевою владою та дотримуються порад лікарів. Також щонайменше до неділі, 2 лютого, закрили офіс Webasto у громаді Гаутінг у Баварії. До цього часу співробітники офісу у Гаутінгу не повинні їздити у відрядження в інші регіони Німеччини та за її межі, для поїздок в Китай ця заборона триватиме щонайменше два тижні.

У цій компанії налічується 13400 співробітників, які працюють в офісах різних міст Німеччини та світу. Зокрема, Webasto має 12 офісів у Китаї, один із них в місті Ухань, що стало епіцентром коронавірусу.

Перший випадок зараження в ОАЕ

Тим часом перший випадок коронавірусу зареєстрували в Об'єднаних Арабських Еміратах. Згідно з офіційним повідомленням місцевої державної агенції новин ОАЕ WAM, інфікована людина приїхала в країну з Уханю. Інформації про її місцеперебування та її стан не повідомляється.

Кількість померлих та інфікованих зростає

За добу кількість померлих від коронавірусу у Китаї зросла на 26 осіб - до 132. Водночас кількість інфікованих у країні збільшилась на 1459 людей до 5 974 осіб. 

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