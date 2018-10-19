 Король і принц-наступник Саудівської Аравії прийняли сім′ю Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Король і принц-наступник Саудівської Аравії прийняли сім'ю Хашоггі

Король Салман і принц Мухаммед прийняли сина і брата вбитого журналіста Джамаля Хашоггі у палаці. Тим часом президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяє родині загиблого зробити все для розслідування вбивства.

Король Саудівської Аравії Салман і принц-наступник Мухаммед (фото з архіву)

Король Саудівської Аравії Салман і принц-наступник Мухаммед (фото з архіву)

Через три тижні після вбивства Джамаля Хашоггі королівська сім'я Саудівської Аравії прийняла у палаці членів родини загиблого журналіста. Король Салман і принц-наступник Мухаммед висловили свої співчуття під час особистої зустрічі у вівторок, 23 жовтня, братові і синові Джамаля Хашоггі, інформує dpa з посиланням на державну новинну агенцію Саудівської Аравії.

У Саудівській Аравії  смерть Хашоггі пояснюють ситуацією, яка вийшла з-під контролю: журналіст начебто помер внаслідок бійки в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

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Міністр закордонних справ Саудівської Аравії аль-Джубейр заявив, що влада в Ер-Ріяді не знає, як був убитий журналіст Джамаль Хашоггі та де його тіло. Але міністр обіцяє, що винні в його смерті будуть покарані. (21.10.2018)

"Розумний годинник" як свідок і заперечення Ер-Ріяда. Що відомо про зникнення і ймовірне вбивство саудівського журналіста Джамаля Хашоггі? (16.10.2018)

Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 23 жовтня заявив про наявність "переконливих свідчень" того, що чиновники у саудівському консульстві в Стамбулі та спецагенти з Ер-Ріяда заздалегідь планували вбивство журналіста-дисидента Джамаля Хашоггі. Ердоган також закликав короля Салмана видати 18 підозрюваних у зв'язку з убивством Хашоггі для проведення суду в Туреччині.

Висловлюючи співчуття родині загиблого, у телефонній розмові президент Туреччини запевнив рідних Хашоггі, що Анкара "зробить усе", аби розв'язати справу вбивства саудівського журналіста, пише агенція AFP.

Діти Джамаля Хашоггі виступили з вимогою проведення міжнародного розслідування загибелі їхнього батька. На їхню думку незалежна і об'єктивна команда слідчих має з'ясувати усі обставини зникнення і загибелі журналіста.

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