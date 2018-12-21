Король Саудівської Аравії провів кадрові перестановки в уряді

Король Саудівської Аравії Салман у четвер, 27 грудня, провів перестановки в кабінеті міністрів країни. Своїм указом він призначив міністром закордонних справ Ібрагіма аль-Ассафа, який раніше обіймав посаду міністра фінансів. Колишній глава МЗС Адель аль-Джубейр став державним міністром у закордонних справах, повідомляє агентство dpa з посиланням на саудівську державну агенцію SPA, яка цитує королівські укази.

Король, який є й главою уряду, також наказав реформувати ради безпеки та економічного розвитку, які очолює наслідний принц Мохаммед бін Салман. Останній зберіг свої посади віце-прем'єра та міністра оборони. З посади голови державного спортивного агентства був звільнений Туркі аль-Шейх, який вважається наближеною до кронпринца особою. Він був призначений головою державної агенції з розваг, яку створили в 2016 році.

Також змінився міністр національної гвардії, що є однією з головних складових збройних сил королівства. Міністром став Абдалла бен Бандар бен Абдель Азіз. Попередній міністр національної гвардії Саудівської Аравії принц Халід аль-Мукрін отримав цю посаду в листопаді 2017 року, коли на тлі активної боротьби з корупцією з поста був звільнений принц Мутаіб бен Абдалла.

Крім того, змінилися міністри інформації та освіти, з посади звільнений посол Саудівської Аравії в Лондоні принц Мухаммед бен Наваф бен Абдулазіз. Також були змінені керівники кількох регіональних адміністрацій.

Ці перестановки відбулися за майже три місяці після вбивства в саудівському консульстві в Стамбулі журналіста Джамаля Хашоггі, який в останні роки був відомим критиком саудівської влади. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розпорядження вбити журналіста надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівської Аравії. Натомість президент США Дональд Трамп заявляє, що не вірить у причетність саудівського кронпринца до резонансного вбивства журналіста.

Саудівська Аравія визнала факт вбивства Хашоггі, але заперечує причетність принца-наступника до злочину. В Саудівській Аравії затримали 21 підозрюваного у причетності до вбивства журналіста.