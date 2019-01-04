 Король Малайзії зрікся престолу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.01.2019

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Новини

Король Малайзії зрікся престолу

Королівський палац Малайзії повідомив про зречення від престолу короля Мухаммада V. За даними ЗМІ, у листопаді він одружився з колишньою "Міс Москва".

Король Малайзії зрікся престолу

Король Малайзії зрікся престолу

Король Малайзії Мухаммад V зрікся престолу, йдеться у поширеній в неділю, 6 січня, заяві королівського палацу. "Національний палац повідомляє, що його величність подав у відставку з посади 15-го короля 6 січня", - наголошується у повідомленні. Монарх також подякував членам Ради правителів (спадкових султанів), які раніше обрали його королем. Причини рішення Мухаммада V не оголошуються.

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Мухаммад V зрікся престолу після того, яку у листопаді минулого року взяв відпустку з метою лікування. Втім, згідно з повідомленнями ЗМІ, у цей час він одружився з росіянкою, колишньою "Міс Москва-2015" Оксаною Воєводіною. Повідомляється, що їхнє весілля відбулось у Москві. Королівський палац Малайзії не підтверджував цю інформацію.

Мухаммад V був обраний королем у квітні 2016 року на п'ять років таємним голосуванням дев'ятьма членами Ради правителів. Це перший випадок зречення від престолу у Малайзії, яка здобула незалежність від Великобританії у 1957 році і за формою правління є конституційною виборною монархією.

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